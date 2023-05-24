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50 метрів від ворога: у ЗСУ показали вражаючі фото воїнів на передовій

24 травня 2023 15:51
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
За яких умов живуть українські військові на передовій.
Український військовий на передовій. Фото: Сухопутні війська ЗС України
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У ЗСУ показали нові фото з фронту, де українські військові знаходяться за 50 метрів від ворога. 

Відповідні світлини опублікували "Сухопутні війська ЗС України" у Facebook .

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На знімках можна побачити, у яких умовах живуть і чим харчуються воїни. Вони перебувають у глибоких та брудних окопах, де їм доводиться не лише вести оборону, а й спати та їсти.

Також на одному з фото видно величезне скупчення диму, яке виникло внаслідок запеклих боїв із ворогом.

Українці у коментарях пишуть слова подяки нашим військовим.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський приїхав на лінію фронту у Мар'їнку та Вугледар. Там він нагородив орденами військових та анонсував створення нового Корпусу морської піхоти. Відповідні фото та відео з поїздки були опубліковані у його каналі в Telegram.

Додамо, що раніше ми розповідали, що відбувається на фронті 24 травня та показали онлайн-карту битв.

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