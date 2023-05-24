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50 метров от врага: в ВСУ показали впечатляющие фото воинов на передовой

24 мая 2023 15:51
- Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В яких умовах живуть українські військові на передовій — фото
Украинский военный на передовой. Фото: Сухопутные войска ВС Украины
- Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ВСУ показали новые фото с фронта, где украинские военные находятся в 50 метрах от врага.

Соответствующие фотографии опубликовали "Сухопутные войска ВС Украины" в Facebook .

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На снимках можно увидеть, в каких условиях живут и чем питаются воины. Они находятся в глубоких и грязных окопах, где им приходится не только вести оборону, но и спать и есть.

Также на одном из фото видно огромное скопление дыма, возникшее в результате ожесточенных боев с врагом.

Украинцы в комментариях пишут слова благодарности нашим военным.

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский приехал на линию фронта в Марьинку и Угледар. Там он наградил орденами военных и анонсировал создание нового Корпуса морской пехоты. Соответствующие фото и видео из поездки были опубликованы в его канале в Telegram.

Ранее мы рассказывали, что происходит на фронте 24 мая, и показали онлайн-карту боев.

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