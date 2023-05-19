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Администрация Байдена разрешит союзникам передать F-16 в Украину, — СМИ

19 мая 2023 11:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Администрация Байдена разрешит союзникам передать F-16 в Украину, — СМИ
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Администрация президента США Джо Байдена дала понять европейским союзникам, что Америка разрешит передать истребители F-16 для Украины. Это решение было принято на фоне давления со стороны членов Конгресса.

Об этом сообщает CNN.

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Однако чиновникам администрации ничего не известно о каких-либо официальных запросах от союзников по экспорту F-16, а сотрудники Государственного департамента, обычно отвечающие за оформление документов для одобрения таких передач третьим сторонам, не были уведомлены о начале работы, рассказали дипломаты.

Несколько европейских стран имеют в своем распоряжении американские истребители F-16, в том числе Нидерланды, которые выразили готовность передать некоторые из них в Украину. Но США должны были бы одобрить передачу этих самолетов.

Самолеты F-16
Истребители F-16. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala/File Photo

Хотя США по-прежнему не планируют отправлять ни одного из собственных F-16 в Киев, американские чиновники сообщили, что администрация готова одобрить экспорт истребителей в Украину, если союзники решат так поступить с их поставками.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отказался конкретно комментировать возможность отправки истребителей F-16 в Украину, но в целом заявил, что Америка ориентируется на перспективу "будущих возможностей" и потребностей. По его словам, вопрос F-16 "не стоит в повестке дня" G7, хотя эти самолеты, безусловно, могут появиться в вопросах саммита.

Американские законодатели и сотрудники Конгресса присоединились к лоббистской кампании по F-16, призывая администрацию предоставить самолеты, чтобы Украина могла установить контроль над своим небом.

Напомним, военные США Дэйв Батлер и Мартин О'Доннелл объяснили, почему Америка не предоставляет Украине истребители F-16. По их словам, эти самолеты очень дорогие.

Также мы писали, что Нидерланды активно обсуждают передачу истребителей F-16 по Украине со странами Европы и другими партнерами. Однако пока этот вопрос окончательно не решен.

Добавим, что армия Британии летом начнет готовить украинских летчиков. Эта программа подготовки связана с идеей предоставления Воздушным силам ВСУ самолетов F-16.

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