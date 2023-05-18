Стало відомо, що найбільше заважає Заходу надати ЗСУ літаки

Американський бойовий літак F-16. Фото: US Air Force

Надання західними партнерами Збройним силам України бойових літаків F-16 потребують часу. Крім того, для цього треба вирішити низку невідкладних організаційних питань.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Будь-який процес з постачанням того чи іншого типу зброї України пролонгований у часі", — сказав Селезньов.

Цей час, пояснив він, складається: з бюрократії — підготовки документів, логістики — переміщення і підготовки баз з обслуговування цього озброєння і — фахівців, які обслуговуватимуть це озброєння.

Відповідно, зазначив військовий експерт, все, що стосується можливості надання нам у перспективі літаків F-16 не так швидко реалізовуватиметься, як хотілось би. Оскільки потрібує особливих умов щодо забезпечення безперебійних польотів F-16, починаючи від відповідного стану злітної смуги і закінчуючи відповідним чином навченим персоналом, як літати на цих літаках і їх обслуговувати.

Літак F-16. Фото: NATO/Flickr

"Коли на полі бою у нас з'явиться F-16, — я думаю, що це історія не із швидких", — резюмував Селезньов.

Як Захід допомагає Україні літаками

Польща передала Україні майже усі бойові літаки МіГ-29, які мала на озброєнні. А от F-16, які хоче отримати від західних партнерів Україна, у Польщі дуже мало, тому вона не може поділитися ними із Збройними силами України.

Нагадаємо, 15 травня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що британська армія улітку почне готувати українських льотчиків. Ця програма підготовки пов’язана із ідеєю надання Повітряним силам ЗСУ літаків F-16.