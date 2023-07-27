"Айдарівці" показали, як штурмували позиції "Ахмату" на Бахмутському напрямку

Український військовий штурмує позиції росіян. Фото: скріншот з відео

На Бахмутському напрямку бійці батальйону "Айдар" успішно штурмували позиції російського "Ахмату". Українські військові ліквідували загарбників.

Відповідне відео опублікувало Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

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"Бійці 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" провели штурмові дії на позиції російського полку "Ахмат" на Бахмутському напрямку", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як українські захисники наблизились до ворожих позицій на відстань декількох метрів та професійно знищили ворога.

Нагадаємо, нещодавно Михайло Федоров показав відео, як спецпризначенці СБУ перетворили російський "Солнцепек" на брухт.

А нещодавно бійці батальйону "Вовки да Вінчі" показали, як ефектно нищать окупантів із захопленого ще минулого року "Солнцепеку". Українські захисники ліквідовують ворогів з їхньої ж зброї.