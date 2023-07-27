"Айдаровцы" показали, как штурмовали позиции "Ахмата" на Бахмутском направлении
На Бахмутском направлении бойцы батальона "Айдар" успешно штурмовали позиции российского "Ахмата". Украинские военные ликвидировали захватчиков.
Соответствующее видео опубликовало Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.
Как "Айдар" штурмует российский "Ахмат"
"Бойцы 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" провели штурмовые действия на позиции российского полка "Ахмат" на Бахмутском направлении", — говорится в сообщении.
На видео видно, как украинские защитники приблизились к вражеским позициям на расстояние нескольких метров и профессионально уничтожили врага.
Напомним, недавно Михаил Федоров показал видео, как спецназовцы СБУ превратили российский "Солнцепек" в металлолом.
А недавно бойцы батальона "Волки да Винчи" показали, как эффектно уничтожают оккупантов из захваченного еще в прошлом году "Солнцепека". Украинские защитники ликвидируют врагов из их оружия.