"Айдаровцы" показали, как штурмовали позиции "Ахмата" на Бахмутском направлении

Украинский военный штурмует позиции россиян. Фото: скриншот с видео

На Бахмутском направлении бойцы батальона "Айдар" успешно штурмовали позиции российского "Ахмата". Украинские военные ликвидировали захватчиков.

Соответствующее видео опубликовало Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

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"Бойцы 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" провели штурмовые действия на позиции российского полка "Ахмат" на Бахмутском направлении", — говорится в сообщении.

На видео видно, как украинские защитники приблизились к вражеским позициям на расстояние нескольких метров и профессионально уничтожили врага.

Напомним, недавно Михаил Федоров показал видео, как спецназовцы СБУ превратили российский "Солнцепек" в металлолом.

А недавно бойцы батальона "Волки да Винчи" показали, как эффектно уничтожают оккупантов из захваченного еще в прошлом году "Солнцепека". Украинские защитники ликвидируют врагов из их оружия.