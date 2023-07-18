Аксенов заявил о массовой атаке беспилотников на Крым

Руководитель оккупационной "администрации" Крыма Сергей Аксенов. Фото: росСМИ

Крымские оккупанты заявили о массированной дроновой атаке на полуостров в ночь на 18 июля. По их словам, силы ПВО якобы сбили девять БпЛА.

Об этом заявил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram.

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Аксенов заявил, что ночью 18 июля на востоке Крыма силами ПВО сбиты девять БпЛА, а еще 19 якобы подавили средствами РЭБ. Отмечается, что пострадавших нет.

"Благодарю наших военнослужащих за службу! Отработали четко и слаженно. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", — сказал российский гауляйтер.



Напомним, в ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В результате была повреждена одна из опор. Движение транспорта перекрыто.

По данным источников Новини.LIVE, атаку на Крымский мост в ночь на 17 июля совершила Служба Безопасности Украины (СБУ) совместно с Военно-Морскими силами (ВМС) с помощью надводных морских дронов. Данную спецоперацию готовили долгое время.

В свою очередь аналитики ISW оценили последствия взрыва на мосту. По их данным, этот взрыв будет иметь дальнейшие последствия для российской логистики на юге Украины.