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Аксьонов заявив про збиття трьох безпілотників над окупованим Кримом

9 вересня 2023 21:09
оновлено: 21:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Аксьонов заявив про збиття трьох безпілотників над окупованим Кримом
Наслідки вибухів в Криму. Фото: телеграм-канал "Крымский ветер"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Окупаційна влада Криму заявляє про "збиття" трьох "ворожих" безпілотників на заході півострова. Своєю чергою місцеві жителі зафіксували густий дим після чергової атаки дронами.

Про їхнє "збиття" повідомив гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов.

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Що відомо

"У північно-західному районі Криму силами ППО збито ворожий БпЛА", — написав він.

Скриншот допису

Пізніше він заявив про ще один дрон. 

"Ще два ворожі безпілотники збиті силами ППО на заході Криму. Прошу довіряти тільки офіційним джерелам інформації", — додав зрадник. 

Скриншот допису

Своєю чергою місцевий телеграм-канал "Крымский ветер" повідомив, що палає саме в Новоозерному після "прильоту".

Скриншот допису

Також повідомляється про те, що після атаки сталася пожежа між військовою частиною та СНТ "Десантник".

бавовна в Криму
Пожежа в Новоозерному. Фото: Крымский ветер
бавовна в Криму
Місце "прильоту" на мапі. Джерело: Крымский ветер

Раніше в окупованому Криму, а саме в місті Сімферополі, пролунали вибухи. Повідомлялося, що пожежа сталася у військовій частині.  

Нагадаємо, Британія радить офіційному Києву при звільненні Криму використати більш тонку, не військову, стратегію. Зокрема, такої думки дотримується голова оборонного комітету британського парламенту Тобіас Еллвуд.

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