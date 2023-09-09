Аксьонов заявив про збиття трьох безпілотників над окупованим Кримом
Окупаційна влада Криму заявляє про "збиття" трьох "ворожих" безпілотників на заході півострова. Своєю чергою місцеві жителі зафіксували густий дим після чергової атаки дронами.
Про їхнє "збиття" повідомив гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов.
Що відомо
"У північно-західному районі Криму силами ППО збито ворожий БпЛА", — написав він.
Пізніше він заявив про ще один дрон.
"Ще два ворожі безпілотники збиті силами ППО на заході Криму. Прошу довіряти тільки офіційним джерелам інформації", — додав зрадник.
Своєю чергою місцевий телеграм-канал "Крымский ветер" повідомив, що палає саме в Новоозерному після "прильоту".
Також повідомляється про те, що після атаки сталася пожежа між військовою частиною та СНТ "Десантник".
Раніше в окупованому Криму, а саме в місті Сімферополі, пролунали вибухи. Повідомлялося, що пожежа сталася у військовій частині.
Нагадаємо, Британія радить офіційному Києву при звільненні Криму використати більш тонку, не військову, стратегію. Зокрема, такої думки дотримується голова оборонного комітету британського парламенту Тобіас Еллвуд.