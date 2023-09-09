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Аксёнов заявил о сбитии трех беспилотников над оккупированным Крымом

9 сентября 2023 21:09
обновлено: 21:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Аксёнов заявил о сбитии трех беспилотников над оккупированным Крымом
Результаты взрывов в Крыму. Фото: телеграмм-канал "Крымский ветер"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Оккупационные власти Крыма заявляют о "сбитии" трех "вражеских" беспилотников на западе полуострова. В свою очередь местные жители зафиксировали густой дым после очередной атаки дронами.

Об их "сбитии" сообщил гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксёнов.

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"В северо-западном районе Крыма силами ПВО сбит вражеский БпЛА", — написал он.

Скриншот сообщения

Позже он заявил о еще одном дроне.

"Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма. Прошу доверять только официальным источникам информации", — добавил предатель.

Скриншот сообщения

В свою очередь местный телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщил, что пылает именно в Новоозерном после "прилета".

Скриншот сообщения

Также сообщается о том, что после атаки произошел пожар между воинской частью и СНТ "Десантник".

бавовна в Криму
Пожар в Новоозерном. Фото: Крымский ветер
бавовна в Криму
Место "прилета" на карте. Источник: Крымский ветер

Ранее в оккупированном Крыму, а именно в Симферополе, раздались взрывы. Сообщалось, что пожар произошел в военной части.

Напомним, Британия советует официальному Киеву при освобождении Крыма использовать более тонкую, не военную, стратегию. В частности, такое мнение придерживается глава оборонного комитета британского парламента Тобиас Эллвуд.

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