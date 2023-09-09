Аксёнов заявил о сбитии трех беспилотников над оккупированным Крымом
Оккупационные власти Крыма заявляют о "сбитии" трех "вражеских" беспилотников на западе полуострова. В свою очередь местные жители зафиксировали густой дым после очередной атаки дронами.
Об их "сбитии" сообщил гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксёнов.
Что известно
"В северо-западном районе Крыма силами ПВО сбит вражеский БпЛА", — написал он.
Позже он заявил о еще одном дроне.
"Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма. Прошу доверять только официальным источникам информации", — добавил предатель.
В свою очередь местный телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщил, что пылает именно в Новоозерном после "прилета".
Также сообщается о том, что после атаки произошел пожар между воинской частью и СНТ "Десантник".
Ранее в оккупированном Крыму, а именно в Симферополе, раздались взрывы. Сообщалось, что пожар произошел в военной части.
Напомним, Британия советует официальному Киеву при освобождении Крыма использовать более тонкую, не военную, стратегию. В частности, такое мнение придерживается глава оборонного комитета британского парламента Тобиас Эллвуд.