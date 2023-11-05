Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 05.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — яка ситуація на фронті
З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 5 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 5 листопада.
DeepState
Збройні сили України продовжують вести контрнаступальні операції для визволення території від загарбників.
Станом на неділю, 5 листопада, тривають бої ЗСУ з окупантами на таких напрямках передової:
- в районі Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському
- Біломосковському, Сіверському та Білгородському
- південніше Першотравневого на Сватівському
- Авдіївському
- західніше Старомайорського на Бердянському
- на Роботинському виступі на Запорізькому
- Таврійському.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
Українські воїни станом на сьогодні провели зіткнення з російськими окупантами поблизу:
- в районі Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку
- Таврійському напрямку
- Біломосковському, Сіверському та Білгородському напрямку
- південніше Першотравневого на Сватівському напрямку
- Авдіївському напрямку
- на Роботинському виступі на Запорізькому напрямку.
Наразі в Інституті вивчення війни немає актуальної інформації станом на 4 листопада. Ми одразу повідомимо вам нову інформацію, коли вона з'явиться.
Зазначимо, що станом на 04.11.2023 російські окупанти продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна і незначно просунулися на Куп’янському напрямку на захід від Орлянки (22 км на схід від Куп’янська).
Оперативна ситуація в Україні станом на 5 листопада 2023 року
Актуальної інформації станом 5 листопада ще немає. Ми одразу повідомимо вам актуально інформацію, коли вона з'явиться.
А поки нагадаємо, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника.
"Підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію, 2 склади боєприпасів, 10 артилерійських засобів противника", — говориться у повідомленні.
Крім того, протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Нагадаємо, російські окупанти зупинили активні дії на ділянці Ягідне — Куп'янськ-Вузловий. Вони зазнали значних втрат і наразі проводять перегрупування.
Тим часом третього листопада російські війська продовжили наступ у районі Авдіївки. Загарбники заявили про успіхи на північному фланзі міста.
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