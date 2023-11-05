Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 05.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 5 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 5 листопада.

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DeepState

Збройні сили України продовжують вести контрнаступальні операції для визволення території від загарбників.

Станом на неділю, 5 листопада, тривають бої ЗСУ з окупантами на таких напрямках передової:

в районі Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Біломосковському, Сіверському та Білгородському

південніше Першотравневого на Сватівському

Авдіївському

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

західніше Старомайорського на Бердянському

на Роботинському виступі на Запорізькому

Таврійському.

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські воїни станом на сьогодні провели зіткнення з російськими окупантами поблизу:

в районі Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку

Карта бойових дій на Куп'янському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Таврійському напрямку

Біломосковському, Сіверському та Білгородському напрямку

південніше Першотравневого на Сватівському напрямку

Авдіївському напрямку

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

на Роботинському виступі на Запорізькому напрямку.

Наразі в Інституті вивчення війни немає актуальної інформації станом на 4 листопада. Ми одразу повідомимо вам нову інформацію, коли вона з'явиться.

Зазначимо, що станом на 04.11.2023 російські окупанти продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна і незначно просунулися на Куп’янському напрямку на захід від Орлянки (22 км на схід від Куп’янська).

Карта бойових дій в Україні ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 5 листопада 2023 року

Актуальної інформації станом 5 листопада ще немає. Ми одразу повідомимо вам актуально інформацію, коли вона з'явиться.

А поки нагадаємо, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

"Підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію, 2 склади боєприпасів, 10 артилерійських засобів противника", — говориться у повідомленні.

Українські військові. Фото: Слово і Діло

Крім того, протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Нагадаємо, російські окупанти зупинили активні дії на ділянці Ягідне — Куп'янськ-Вузловий. Вони зазнали значних втрат і наразі проводять перегрупування.

Тим часом третього листопада російські війська продовжили наступ у районі Авдіївки. Загарбники заявили про успіхи на північному фланзі міста.