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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — яка ситуація на фронті

5 листопада 2023 07:35
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 05.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот
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З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 5 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 5 листопада.

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DeepState

Збройні сили України продовжують вести контрнаступальні операції для визволення території від загарбників. 

Станом на неділю, 5 листопада, тривають бої ЗСУ з окупантами на таких напрямках передової:

  • в районі Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот
  • Біломосковському, Сіверському та Білгородському 
  • південніше Першотравневого на Сватівському
  • Авдіївському
Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот
  • західніше Старомайорського на Бердянському
  • на Роботинському виступі на Запорізькому
  • Таврійському.

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські воїни станом на сьогодні провели зіткнення з російськими окупантами поблизу:

  • в районі Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку
Карта бойових дій на Куп'янському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот
  • Таврійському напрямку
  • Біломосковському, Сіверському та Білгородському напрямку
  • південніше Першотравневого на Сватівському напрямку
  • Авдіївському напрямку
Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот
  • на Роботинському виступі на Запорізькому напрямку.

Наразі в Інституті вивчення війни немає актуальної інформації станом на 4 листопада. Ми одразу повідомимо вам нову інформацію, коли вона з'явиться. 

Зазначимо, що станом на 04.11.2023 російські окупанти продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна і незначно просунулися на Куп’янському напрямку на захід від Орлянки (22 км на схід від Куп’янська).

Карта бойових дій в Україні ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 5 листопада 2023 року

Актуальної інформації станом 5 листопада ще немає. Ми одразу повідомимо вам актуально інформацію, коли вона з'явиться. 

А поки нагадаємо, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

"Підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію, 2 склади боєприпасів, 10 артилерійських засобів противника", — говориться у повідомленні.

Контрнаступ ЗСУ – бійцям довелося змінити тактику після втрат техніки
Українські військові. Фото: Слово і Діло

Крім того, протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Нагадаємо, російські окупанти зупинили активні дії на ділянці Ягідне — Куп'янськ-Вузловий. Вони зазнали значних втрат і наразі проводять перегрупування.

Тим часом третього листопада російські війська продовжили наступ у районі Авдіївки. Загарбники заявили про успіхи на північному фланзі міста.

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