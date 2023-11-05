Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 05.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине - какая ситуация на фронте
Появились актуальные карты боевых действий на утро 5 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 5 ноября.
DeepState
Вооруженные силы Украины продолжают вести контрнаступательные операции по освобождению территории от захватчиков.
По состоянию на воскресенье, 5 ноября, продолжаются бои ВСУ с оккупантами по таким направлениям:
- в районе Клещиевки и Андреевки на Бахмутском
- Беломосковском, Северском и Белгородском
- южнее Первомайского на Сватовском
- Авдеевском
- западнее Старомайорского на Бердянском
- на Роботинском выступлении на Запорожском
- Таврическом.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские воины по состоянию на сегодняшний день провели столкновения с российскими оккупантами поблизости:
- в районе Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении
- Таврическом направлении
- Беломосковском, Северском и Белгородском направлении
- южнее Первомайского на Сватовском направлении
- Авдеевском направлении
- на Работинском выступе на Запорожском направлении.
В настоящее время в Институте изучения войны нет актуальной информации по состоянию на 4 ноября. Мы сразу сообщим вам новую информацию, когда она появится.
Отметим, что по состоянию на 04.11.2023 российские оккупанты продолжили наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная и незначительно продвинулись на Купянском направлении к западу от Орлянки (22 км к востоку от Купянска).
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 5 ноября 2023 года
Актуальной информации по состоянию на 5 ноября еще нет. Мы сразу сообщим вам актуальную информацию, когда она появится.
А пока напомним, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 — по зенитно-ракетным комплексам противника.
"Подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭС, радиолокационную станцию, 2 склада боеприпасов, 10 артиллерийских средств противника", — говорится в сообщении.
Кроме того, за прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Напомним, российские оккупанты остановили активные действия на участке Ягодное — Купянск-Узловой. Они понесли значительные потери и сейчас проводят перегруппировку.
Тем временем третьего ноября российские войска продолжили наступление в районе Авдеевки . Захватчики заявили об успехах на северном фланге города.
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