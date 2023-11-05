Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 05.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 5 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 5 ноября.

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DeepState

Вооруженные силы Украины продолжают вести контрнаступательные операции по освобождению территории от захватчиков.

По состоянию на воскресенье, 5 ноября, продолжаются бои ВСУ с оккупантами по таким направлениям:

в районе Клещиевки и Андреевки на Бахмутском

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Беломосковском, Северском и Белгородском

южнее Первомайского на Сватовском

Авдеевском

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

западнее Старомайорского на Бердянском

на Роботинском выступлении на Запорожском

Таврическом.

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

– территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские воины по состоянию на сегодняшний день провели столкновения с российскими оккупантами поблизости:

в районе Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении

Карта боевых действий на Купянском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Таврическом направлении

Беломосковском, Северском и Белгородском направлении

южнее Первомайского на Сватовском направлении

Авдеевском направлении

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

на Работинском выступе на Запорожском направлении.

В настоящее время в Институте изучения войны нет актуальной информации по состоянию на 4 ноября. Мы сразу сообщим вам новую информацию, когда она появится.

Отметим, что по состоянию на 04.11.2023 российские оккупанты продолжили наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная и незначительно продвинулись на Купянском направлении к западу от Орлянки (22 км к востоку от Купянска).

Карта боевых действий в Украине ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 5 ноября 2023 года

Актуальной информации по состоянию на 5 ноября еще нет. Мы сразу сообщим вам актуальную информацию, когда она появится.

А пока напомним, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭС, радиолокационную станцию, 2 склада боеприпасов, 10 артиллерийских средств противника", — говорится в сообщении.

Украинские военные. Фото: Слово и Дело

Кроме того, за прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Напомним, российские оккупанты остановили активные действия на участке Ягодное — Купянск-Узловой. Они понесли значительные потери и сейчас проводят перегруппировку.

Тем временем третьего ноября российские войска продолжили наступление в районе Авдеевки . Захватчики заявили об успехах на северном фланге города.