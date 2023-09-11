Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Українські військові мають успіх на Бахмутському напрямку: що відомо arrow

Українські військові мають успіх на Бахмутському напрямку: що відомо

11 вересня 2023 19:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські військові мають успіх на Бахмутському напрямку: що відомо
Українські військові. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сили оборони України мають успіх під Бахмутом, зокрема у напрямку Кліщіївки, Передтечиного, Андріївки, Курдюмівки та Дачного. Наразі там тривають жорсткі бої.

Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі "Суспільне. "Спротив".

Читайте також:

Ситуація на фронті

"На Бахмутському напрямку тривають важкі бої Сил оборони з російськими окупантами, які застосовують всі наявні засоби озброєння, 527 разів за добу військові РФ обстріляли позиції ЗСУ, відбулося 12 боїв, під час яких ліквідували 212 російських солдатів", — повідомив Євлаш.

За його словами, на цьому напрямку російська армія двічі застосовувала авіацію. 

До того ж, за даними пресслужби, Сили оборони України знищили танк, БМП, установки "Мста-Б", гармату Д-30, БпЛА, а також іншу автомобільну техніку окупантів та шість складів з боєприпасами.

Євлаш розповів, що на Лимано-Куп'янському напрямку ворог продовжує активно обстрілювати українські позиції із артилерії.

"За добу відбулося понад 500 обстрілів, 20 разів застосовували авіацію: вертольоти Мі-8, Мі-24, К-52 та літаки Су-25. На цьому напрямку українські військові вбили 65 російських окупантів та знищили низку військової техніки", — каже він.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ додав, що противник веде вогневе ураження поблизу Серебрянського лісництва та Новоєгорівки, Синьківки, Берестового, Сіверська та Верхньокам'янська.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував контрнаступ ЗСУ. За його словами, це "не кіно на півтори години".

Також ми писали, що нещодавно в ISW розповіли, що на тлі успішного наступу ЗСУ росіяни вимушені змінювати свою тактику. Відтак, росіяни вносять зміни в командування та управління. Ворог таким чином намагається захистити командну інфраструктуру та покращити обмін інформацією.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Ляшко пояснив, чи є в Україні загроза "хвороби легіонерів"

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз