Українські військові мають успіх на Бахмутському напрямку: що відомо

Українські військові. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Сили оборони України мають успіх під Бахмутом, зокрема у напрямку Кліщіївки, Передтечиного, Андріївки, Курдюмівки та Дачного. Наразі там тривають жорсткі бої.

Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі "Суспільне. "Спротив".

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Ситуація на фронті

"На Бахмутському напрямку тривають важкі бої Сил оборони з російськими окупантами, які застосовують всі наявні засоби озброєння, 527 разів за добу військові РФ обстріляли позиції ЗСУ, відбулося 12 боїв, під час яких ліквідували 212 російських солдатів", — повідомив Євлаш.

За його словами, на цьому напрямку російська армія двічі застосовувала авіацію.

До того ж, за даними пресслужби, Сили оборони України знищили танк, БМП, установки "Мста-Б", гармату Д-30, БпЛА, а також іншу автомобільну техніку окупантів та шість складів з боєприпасами.

Євлаш розповів, що на Лимано-Куп'янському напрямку ворог продовжує активно обстрілювати українські позиції із артилерії.

"За добу відбулося понад 500 обстрілів, 20 разів застосовували авіацію: вертольоти Мі-8, Мі-24, К-52 та літаки Су-25. На цьому напрямку українські військові вбили 65 російських окупантів та знищили низку військової техніки", — каже він.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ додав, що противник веде вогневе ураження поблизу Серебрянського лісництва та Новоєгорівки, Синьківки, Берестового, Сіверська та Верхньокам'янська.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував контрнаступ ЗСУ. За його словами, це "не кіно на півтори години".

Також ми писали, що нещодавно в ISW розповіли, що на тлі успішного наступу ЗСУ росіяни вимушені змінювати свою тактику. Відтак, росіяни вносять зміни в командування та управління. Ворог таким чином намагається захистити командну інфраструктуру та покращити обмін інформацією.