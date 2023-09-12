Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 12.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 12 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 12 сентября.

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DeepState

По состоянию на 12.09.2023 ВСУ преуспевают в Клещеевке на Бахмутском направлении, сообщается, что продолжается зачистка села от оккупантов. Однако в противовес этому на Сватовском, Авдеевском, Марьинском, Бердянском и Запорожском направлениях продолжается ожесточенное противостояние.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские оккупанты пытаются наступать по состоянию на сегодня, 12 сентября. Украинские военные умело уничтожают врага, ведь провели более 30 боевых столкновений с российскими войсками поблизости:

Орехово-Василевки, Клещеевки и Курдюмовки на Бахмутском направлении;

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Керамика, Авдеевки, Северного на Авдеевском направлении;

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки на Марьинском направлении и Ровнополя на Бердянском.

Карта боевых действий на Марьинском и Бердянском направлениях от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на вторник, 12 сентября, российские оккупанты продолжили наступать на рубеже Купянск — Сватово — Кременная и незначительно продвинулись на Купянском направлении. Так, российские войска добились успехов вблизи лесополосы к северо-востоку от Синьковки (10 км к северо-востоку от Купянска).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои и что ВСУ отражают атаки России под Синьковкой.

Карта боевых действий Луганской области от ISW. Фото: инфографика ISW

ВСУ по состоянию на 12.09.2023 наступали вблизи Бахмута и, как сообщает Маляр, продвинулись вблизи Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута) и Андреевки (9 км юго-западнее Бахмута).

Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что украинские войска достигают неизвестных успехов вблизи Клещеевки, Предтечино (16 км юго-западнее Бахмута), Андреевки, Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута) и Дачного (19 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские защитники наступали вдоль линии Авдеевка — Донецк и, по сообщениям Маляр, контролируют часть Опытного (3 км юго-западнее Авдеевки). Однако ситуация непостоянная и бои до сих пор продолжаются.



Карта военных действий в Донецкой области от ISW. Фото: инфографика ISW

ВСУ также наступали на Бердянском направлении и по состоянию на сегодня, 12 сентября, достигли неопределенных успехов вблизи Новомайорского (18 км юго-восточнее Великой Новоселки).

Карта боевых действий на Бердянском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские войска проводили наступательные действия и на Запорожском направлении, где тоже преуспевают. Маляр заявила, что за прошедшую неделю в этом направлении украинские силы продвинулись на 4,8 квадратных километра. Также ВСУ достигли неопределенных успехов к югу от Роботино (10 км к югу от Орехова) и к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).



Карта боевых действий в Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 12 сентября 2023 года

Актуальная сводка Генштаба ВСУ на 12 сентября 2023 года:

За сутки произошло 30 боевых столкновений. Оккупанты нанесли десять ракетных и 53 авиационных удара, совершили более 56 обстрелов с РСЗО. В результате российской атаки есть погибшие и раненые, а также повреждения гражданской инфраструктуры.

"В частности, от циничных ракетных ударов пострадали мирные жители Кривого Рога Днепропетровской области", — сообщают в Генштабе.

Украинский вертолет на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Отмечается, что оперативная обстановка на востоке и юге страны достаточно сложна. Враг продолжает обстреливать населенные пункты по всем направлениям фронта, прибегая к разным видам вооружения.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступать. ВСУ наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике. Также украинские военные отбили более 10 атак противника в районах Роботино и Новоданиловки Запорожской области, имели успех в районах южнее и юго-восточнее Роботино.

Военная техника ВСУ на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки авиация Сил обороны Украины нанесла семь ударов по оккупантам и их технике.

"Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражены 12 артиллерийских средств, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 пункт управления и 1 состав боеприпасов противника", — добавили в Генштабе.

Украинский защитник уничтожает врага из гаубицы. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что Силы обороны Украины имеют успех под Бахмутом, в частности в направлении Клещеевки, Предтечино, Андреевки, Курдюмовки и Дачного. Сейчас там продолжаются жесткие бои.