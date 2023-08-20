Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 20 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 20 августа.

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DeepState

В течение суток произошло 26 боевых столкновений.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам:

Кучеровка,

Петропавловка,

Кисловка Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах севернее Богдановки, севернее и южнее Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На Авдеевском направлении артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам:

Новокалиново,

Авдеевка,

Северное,

Карловка Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках фронта, продвигаясь на рубеже Авдеевка – Донецк и на западе Запорожской области.

Российские войска продолжали наступление на линии Сватово-Кременная и, как сообщается, продвинулись вперед. Российский милблогер заявил, что российские войска продвигаются со скоростью от одного до 1,5 км в сутки в направлении Оскол (57 км северо-восточнее Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские силы совершили ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута, но не совершили ни одного подтвержденного или заявленного продвижения.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска вели наступательные действия на линии Авдеевка – Донецк и в последнее время достигли ограниченного прогресса. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы недавно совершили ограниченное продвижение к востоку от Невельского (непосредственно к западу от города Донецк).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские силы проводили наступательные операции в Западной Запорожской области и, как сообщается, продвинулись. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись к северу от Роботино (10 км к югу от Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, за последнюю неделю украинские военные продлили контрнаступление на юге. Им удалось продвинуться вперед.

В разведке Британии сообщили, что на севере российские оккупанты продолжали пробные атаки в районе Купянска, однако они не добились успехов.

Также мы писали, что аналитики американского Института изучения войны отреагировали на оценки разведывательного сообщества США, что контрнаступление ВСУ не достигнет Мелитополя, поэтому Украина не сможет прервать сухопутный коридор РФ в Крым. Там заявили, что освобождение города Запорожской области не является единственным способом.