Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 24 августа arrow

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 24 августа

24 августа 2023 05:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 24.08.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Появились актуальные карты боевых действий на утро 24 августа от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 24 августа.

Читайте также:

DeepState

За последние сутки было проведено 16 боевых столкновений.

Так, на четверг, 24 августа на Купянском направлении противник провел неудачное наступление вблизи Новоегоровки (Харьковская область). Враг нанес авиаудары по городам Шиковки (Харьковская область), Твердохлебово (Луганская область).

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутское направление: противник провел неудачное наступление в окрестностях Веселого (Донецкая область). Оккупанты нанесли авиаудары по окрестностям Спорного, Клещиевки, Андреевки и Белой Горы (Донецкая область).

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на четверг, 24 августа, на Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы попали населенные пункты:

  • Авдеевка,
  • Тоненко,
  • Северное,
  • Водяное,
  • Первомайское,
  • Невельское (Донецкая область).
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинское направление: Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление РФ в окрестностях Марьинки (Донецкая область).

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

В то же время Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию в направлении Мелитополя, закрепляются на позициях и ведут контрбатарейный огонь.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на сегодня, 24 августа, дальнейшие тактически важные достижения Украины на западе Запорожской области расширяют украинский прорыв российских оборонных линий.

Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не достигли никаких подтвержденных успехов. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоегоровки (16 км юго-западнее Сватового).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

По состоянию на 24 августа, российские источники утверждали, что украинские войска продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк, но не продвинулись. В Минобороны России заявили, что подразделения российской Южной группировки войск отразили украинскую атаку вблизи Невельского (непосредственно к западу от Донецка).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали наступательные операции и добились значительных тактических успехов в западной части Запорожской области.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, контрнаступление ВСУ происходит очень сложно. Однако в этом вопросе важно, что Силы обороны Украины постоянно и постепенно продвигаются вперед.

По словам главы государства, наступление украинских военных существенно усложняет плотно заминированную территорию.

Также мы писали, что спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, почему у российских оккупантов не заканчиваются ракеты. По ее словам, враг продолжает их производить. Она утверждает, что лучший механизм прекращения изготовления ракет в РФ — усиление санкций.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости на 23 августа: падение самолета в РФ и взрывы в Крыму

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

17:44 Гвардиола запретил в "Манчестер Сити" алкоголь из-за Де Брюйне

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз