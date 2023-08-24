Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 24.08.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 24 августа от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 24 августа.

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DeepState

За последние сутки было проведено 16 боевых столкновений.

Так, на четверг, 24 августа на Купянском направлении противник провел неудачное наступление вблизи Новоегоровки (Харьковская область). Враг нанес авиаудары по городам Шиковки (Харьковская область), Твердохлебово (Луганская область).

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Бахмутское направление: противник провел неудачное наступление в окрестностях Веселого (Донецкая область). Оккупанты нанесли авиаудары по окрестностям Спорного, Клещиевки, Андреевки и Белой Горы (Донецкая область).

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на четверг, 24 августа, на Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы попали населенные пункты:

Авдеевка,

Тоненко,

Северное,

Водяное,

Первомайское,

Невельское (Донецкая область).

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинское направление: Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление РФ в окрестностях Марьинки (Донецкая область).

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

В то же время Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию в направлении Мелитополя, закрепляются на позициях и ведут контрбатарейный огонь.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на сегодня, 24 августа, дальнейшие тактически важные достижения Украины на западе Запорожской области расширяют украинский прорыв российских оборонных линий.

Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не достигли никаких подтвержденных успехов. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоегоровки (16 км юго-западнее Сватового).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

По состоянию на 24 августа, российские источники утверждали, что украинские войска продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк, но не продвинулись. В Минобороны России заявили, что подразделения российской Южной группировки войск отразили украинскую атаку вблизи Невельского (непосредственно к западу от Донецка).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали наступательные операции и добились значительных тактических успехов в западной части Запорожской области.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, контрнаступление ВСУ происходит очень сложно. Однако в этом вопросе важно, что Силы обороны Украины постоянно и постепенно продвигаются вперед.

По словам главы государства, наступление украинских военных существенно усложняет плотно заминированную территорию.

Также мы писали, что спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, почему у российских оккупантов не заканчиваются ракеты. По ее словам, враг продолжает их производить. Она утверждает, что лучший механизм прекращения изготовления ракет в РФ — усиление санкций.