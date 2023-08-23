Зеленський прокоментував контрнаступ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Контрнаступ ЗСУ відбувається дуже складно. Однак у цьому питанні важливо те, що Сили оборони України постійно та поступово просуваються уперед.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо у Києві.

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За словами глави держави, наступ українських військових суттєво ускладнює щільно замінована територія.

"Якщо ви не проти, не все публічно говоритиму. За декількома напрямками ми йдемо вперед, нам дуже складно. Щільне мінування, тисячі мін. Найголовніше — тенденція. Тенденція, яку доповідають мені військові щодня, є такою: Ми йдемо постійно і постійно рухаємося вперед. Так, потроху, проте напрямок правильний", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Сили оборони України поступово просуваються на усіх ділянках фронту, звільняючи території від загарбників. Зокрема, на півдні. Днями вони мали успіх поблизу Новопрокопівки, що на Мелітопольському напрямку.

Також ми писали, що речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, чому в російських окупантів не закінчуються ракети. За її словами, ворог продовжує їх виробляти. Вона стверджує, найкращий механізм припинення виготовлення ракет в РФ — посилення санкцій.