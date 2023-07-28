Онлайн-карти бойових дій в Україні на 28 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 28 липня.

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Онлайн-карти бойових дій в Україні на 28 липня: DeepState

Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ізюмського Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали:

Фиголівка,

Дворічна,

Западне,

Кислівка Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Надії Луганської області. Завдав авіаційного удару біля Білогорівки Луганської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі південніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Курдюмівки, Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 28 липня: Liveuamap

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема:

Бердичі,

Авдіївка,

Первомайське,

Невельське,

Карлівка Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 28 липня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні операції принаймні на трьох ділянках фронту та досягли успіхів на деяких ділянках, хоча українські війська, схоже, не продовжували значних механізованих наступів на південь від Оріхова на заході Запорізької області.

Російські війська продовжували наступальні операції на захід від Кремінної та досягли заявлених успіхів 27 липня. Український Генеральний штаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували в районі на південь від Діброви (5 км на південний захід від Кремінної).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжили контрнаступальні дії в районі Бахмута і останнім часом досягли незначного просування в цьому районі. Геолокаційні кадри показують, що українські сили незначно просувалися на північ від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжували наступальні дії вздовж кордону Донецько-Запорізької області та просунулися 27 липня. Президент України Володимир Зеленський 27 липня опублікував кадри, на яких видно, що українські війська звільнили Старомайорське (9 км на південь від Великої Новосілки) після запеклих боїв у цьому районі.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Нагадаємо, нацгвардійці у складі Сил оборони досягли успіху у наступі на Мелітопольському напрямку. Українські військові закріплюються на рубежах та проводять розвідку на напрямках подальших дій.

Ми писали, що аналітики видання New York Times вважають, що головний удар нової фази контрнаступу Сил оборони слід очікувати на півдні України. І в разі успіху ця операція може зайняти від одного до трьох тижнів.

Додамо, що в Україні вже другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.