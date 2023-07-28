Онлайн-карты боевых действий в Украине на 28 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 28 июля.

Читайте также:

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 28 июля: DeepState

В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Изюмской Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись:

Фиголовка,

Двухлетняя,

Западное,

Кисловка Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

В Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Надежды Луганской области. Нанес авиационный удар возле Белогоровки Луганской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районе южнее Клещиевки. Враг нанес авиационные удары в районах Курдюмовки, Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 28 июля: Liveuamap

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности:

Бердичи,

Авдеевка,

Первомайское,

Невельское,

Карловка Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 28 июля: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции по крайней мере на трех участках фронта и преуспели на некоторых участках, хотя украинские войска, похоже, не продолжали значительных механизированных наступлений к югу от Орехова на западе Запорожской области.

Российские войска продолжали наступательные операции к западу от Кременной и достигли заявленных успехов 27 июля. Украинский Генеральный штаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали в районе к югу от Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продлили контрнаступательные действия в районе Бахмута и в последнее время достигли незначительного продвижения в этом районе. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы незначительно продвигались к северу от Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали наступательные действия вдоль границы Донецко-Запорожской области и продвинулись 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский 27 июля опубликовал кадры, на которых видно, что украинские войска освободили Старомайорское (9 км к югу от Великой Новоселки) после упорных боев в этом районе.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, нацгвардейцы в составе Сил обороны добились успеха в наступлении на Мелитопольском направлении. Украинские военные закрепляются на рубежах и проводят разведку по дальнейшим действиям.

Мы писали, что аналитики издания New York Times считают, что главный удар новой фазы контрнаступления Сил обороны следует ожидать на юге Украины. И в случае успеха, эта операция может занять от одной до трех недель.

Добавим, что в Украине уже второй год продолжается полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банку.