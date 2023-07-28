Онлайн-карты боевых действий в Украине на 28 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 28 июля
За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 28 июля.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 28 июля: DeepState
В течение суток произошло 30 боевых столкновений.
На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Изюмской Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись:
- Фиголовка,
- Двухлетняя,
- Западное,
- Кисловка Харьковской области.
В Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Надежды Луганской области. Нанес авиационный удар возле Белогоровки Луганской области.
На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районе южнее Клещиевки. Враг нанес авиационные удары в районах Курдюмовки, Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 28 июля: Liveuamap
На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности:
- Бердичи,
- Авдеевка,
- Первомайское,
- Невельское,
- Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 28 июля: ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции по крайней мере на трех участках фронта и преуспели на некоторых участках, хотя украинские войска, похоже, не продолжали значительных механизированных наступлений к югу от Орехова на западе Запорожской области.
Российские войска продолжали наступательные операции к западу от Кременной и достигли заявленных успехов 27 июля. Украинский Генеральный штаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали в районе к югу от Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной).
Украинские войска продлили контрнаступательные действия в районе Бахмута и в последнее время достигли незначительного продвижения в этом районе. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы незначительно продвигались к северу от Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута).
Украинские войска продолжали наступательные действия вдоль границы Донецко-Запорожской области и продвинулись 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский 27 июля опубликовал кадры, на которых видно, что украинские войска освободили Старомайорское (9 км к югу от Великой Новоселки) после упорных боев в этом районе.
Напомним, нацгвардейцы в составе Сил обороны добились успеха в наступлении на Мелитопольском направлении. Украинские военные закрепляются на рубежах и проводят разведку по дальнейшим действиям.
Мы писали, что аналитики издания New York Times считают, что главный удар новой фазы контрнаступления Сил обороны следует ожидать на юге Украины. И в случае успеха, эта операция может занять от одной до трех недель.
Добавим, что в Украине уже второй год продолжается полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.
Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банку.