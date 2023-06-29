Онлайн карти бойових дій в Україні на 29 червня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від DeepState. Фото: Скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 29 червня.

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Онлайн-карти бойових дій в Україні на 29 червня: DeepState

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля в районах Лимана, Бахмута та Мар'їнки, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 20х бойових зіткнень.

Бахмут: Сили Оборони мають частковий успіх по трасі зі Слов'янська. Тривають бої біля Берхівки та Кліщіївки

Також росіяни здійснили невдалі наступ у околицях Оріхово-Василівка, Богданівка, Біла Гора та здійснили авіаудар по Нью-Йорку Донецької області.

Під ворожим артилерійським обстрілом потрапили близько 15 населених пунктів, у тому числі:

Васюківка,

Орігово-Василівка,

Маркове,

Хромове,

Часів Яр,

Іванівське,

Озарянівка,

Південне на Донеччині.

Карта бойових дій від DeepState. Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Мар'їнка: наші захисники відбили всі атаки ворога в районі міста Мар'їнка, водночас ворог завдав авіаудару по цьому населеному пункту.

Водночас здійснив артилерійський обстріл в районах близько 10 населених пунктів, в тому числі Мар'їнка та Поб'єда Донецької області.

Карта бойових дій від DeepState. Фото: Скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 29 червня: Liveuamap

Авдіївка: ворожі зосередження здійснили невдалі наступальні операції в околицях Авдіївки та здійснили там авіаудар. Вони обстріляли понад 10 разів населених пунктів. Зокрема постраждали:

Бердичі,

Авдіївка,

Водяне,

Карлівка,

Первомайське Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Запорізький та Херсонський напрямки: російські сили перебувають на обороні, а основні зусилля зосереджують на запобіганні наступ українських військ. Наносили авіаудари по Левадному та Малій Токмачці Запорізької області. Противник обстріляв близько 30 населених пунктів.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 29 червня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту.

У Генштабі України повідомили, що українські війська ведуть наступальні дії:

на Бахмутському напрямку,

уздовж західного Донецько-Східного Запорізького адміністративного кордону,

на заході Запоріжжя.

Російські та українські війська здійснили обмежені наземні атаки на південь від Кремінної. Генштаб України повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Білогорівки (10 км на південь від Кремінної).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скриншот

Російські війська здійснили обмежені наземні удари вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу:

Авдіївки,

Мар’їнки (на південно-західній околиці Донецька),

Побєди (32 км на південний захід від Авдіївки),

Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скриншот

Російські та українські війська здійснили наземні атаки на заході Донецької області. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Рівнополя (10 км на південний захід від Великої Новосілки вздовж кордону Донецько-Запорізької області).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скриншот

Нагадаємо, Організація Обʼєднаних Націй оприлюднила новий звіт щодо терористичних звірств російських військових. Зазначається, що з початку повномасштабного вторгення РФ стратила 77 цивільних осіб під час увʼязнення та насильно затримала 864 українців.