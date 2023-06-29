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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 29 июня

29 июня 2023 05:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн карты боевых действий в Украине на 29 июня: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от DeepState. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 29 июня.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 29 июня: DeepState

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия в районах Лимана, Бахмута и Марьинки, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

Бахмут: Силы Обороны имеют частичный успех по трассе из Славянска. Продолжаются бои у Берховки и Клещиевки

Также россияне совершили неудачное наступление в окрестностях Орехово-Василовка, Богдановка, Белая Гора и совершили авиаудар по Нью-Йорку Донецкой области.

Под вражеским артиллерийским обстрелом попали около 15 населённых пунктов, в том числе:

  • Васюковка,
  • Оригово-Василовка,
  • Марково,
  • Хромово,
  • Часов Яр,
  • Ивановское,
  • Озаряновка,
  • Южное в Донецкой области.
Карта боевых действий от DeepState. Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Марьинка: наши защитники отразили все атаки врага в районе города Марьинка, в то же время враг нанес авиаудару по этому населенному пункту.

В то же время, произошел артиллерийский обстрел в районах около 10 населенных пунктов, в том числе Марьинка и Побьеда Донецкой области.

Карта боевых действий от DeepState. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 29 июня: Liveuamap

Авдеевка: враждебные сосредоточения совершили неудачные наступательные операции в окрестностях Авдеевки и совершили там авиаудар. Они обстреляли более десяти раз населенных пунктов. В частности, пострадали:

  • Бердичи,
  • Авдеевка,
  • Водяное,
  • Карловка,
  • Первомайское Донецкой области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Запорожское и Херсонское направления: российские силы находятся на обороне, а основные усилия сосредотачивают на предотвращении наступления украинских войск. Наносили авиаудары по Левадному и Малой Токмачке Запорожской области. Противник обстрелял около 30 населённых пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 29 июня: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска вели контрнаступательные действия, по меньшей мере, на четырех участках фронта.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска ведут наступательные действия:

  • на Бахмутском направлении,
  • вдоль западной Донецко-Восточной Запорожской административной границы,
  • на западе Запорожья.

Российские и украинские войска совершили ограниченные наземные атаки к югу от Кременной. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Белогоровки (10 км к югу от Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Российские войска совершили ограниченные наземные удары вдоль линии Авдеевка-Донецк.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи:

  • Авдеевки,
  • Марьинки (на юго-западной окраине Донецка),
  • Победы (32 км к юго-западу от Авдеевки),
  • Новомихайловки (36 км юго-западнее Авдеевки).
Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Российские и украинские войска совершили наземные атаки на западе Донецкой области. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Ровно (10 км юго-западнее Великой Новоселки вдоль границы Донецко-Запорожской области).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Напомним, Организация Объединенных Наций обнародовала новый отчет по террористическим зверствам российских военных. Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ казнила 77 гражданских лиц во время заключения и насильственно задержала 864 украинца.

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