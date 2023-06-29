Онлайн карты боевых действий в Украине на 29 июня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от DeepState. Фото: Скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 29 июня.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 29 июня: DeepState

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия в районах Лимана, Бахмута и Марьинки, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

Бахмут: Силы Обороны имеют частичный успех по трассе из Славянска. Продолжаются бои у Берховки и Клещиевки

Также россияне совершили неудачное наступление в окрестностях Орехово-Василовка, Богдановка, Белая Гора и совершили авиаудар по Нью-Йорку Донецкой области.

Под вражеским артиллерийским обстрелом попали около 15 населённых пунктов, в том числе:

Васюковка,

Оригово-Василовка,

Марково,

Хромово,

Часов Яр,

Ивановское,

Озаряновка,

Южное в Донецкой области.

Карта боевых действий от DeepState. Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Марьинка: наши защитники отразили все атаки врага в районе города Марьинка, в то же время враг нанес авиаудару по этому населенному пункту.

В то же время, произошел артиллерийский обстрел в районах около 10 населенных пунктов, в том числе Марьинка и Побьеда Донецкой области.

Карта боевых действий от DeepState. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 29 июня: Liveuamap

Авдеевка: враждебные сосредоточения совершили неудачные наступательные операции в окрестностях Авдеевки и совершили там авиаудар. Они обстреляли более десяти раз населенных пунктов. В частности, пострадали:

Бердичи,

Авдеевка,

Водяное,

Карловка,

Первомайское Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Запорожское и Херсонское направления: российские силы находятся на обороне, а основные усилия сосредотачивают на предотвращении наступления украинских войск. Наносили авиаудары по Левадному и Малой Токмачке Запорожской области. Противник обстрелял около 30 населённых пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 29 июня: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска вели контрнаступательные действия, по меньшей мере, на четырех участках фронта.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска ведут наступательные действия:

на Бахмутском направлении,

вдоль западной Донецко-Восточной Запорожской административной границы,

на западе Запорожья.

Российские и украинские войска совершили ограниченные наземные атаки к югу от Кременной. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Белогоровки (10 км к югу от Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Российские войска совершили ограниченные наземные удары вдоль линии Авдеевка-Донецк.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи:

Авдеевки,

Марьинки (на юго-западной окраине Донецка),

Победы (32 км к юго-западу от Авдеевки),

Новомихайловки (36 км юго-западнее Авдеевки).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Российские и украинские войска совершили наземные атаки на западе Донецкой области. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Ровно (10 км юго-западнее Великой Новоселки вдоль границы Донецко-Запорожской области).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Напомним, Организация Объединенных Наций обнародовала новый отчет по террористическим зверствам российских военных. Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ казнила 77 гражданских лиц во время заключения и насильственно задержала 864 украинца.