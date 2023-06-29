Онлайн карты боевых действий в Украине на 29 июня: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 29 июня
За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 29 июня.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 29 июня: DeepState
Враг продолжает сосредотачивать основные усилия в районах Лимана, Бахмута и Марьинки, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.
Бахмут: Силы Обороны имеют частичный успех по трассе из Славянска. Продолжаются бои у Берховки и Клещиевки
Также россияне совершили неудачное наступление в окрестностях Орехово-Василовка, Богдановка, Белая Гора и совершили авиаудар по Нью-Йорку Донецкой области.
Под вражеским артиллерийским обстрелом попали около 15 населённых пунктов, в том числе:
- Васюковка,
- Оригово-Василовка,
- Марково,
- Хромово,
- Часов Яр,
- Ивановское,
- Озаряновка,
- Южное в Донецкой области.
Марьинка: наши защитники отразили все атаки врага в районе города Марьинка, в то же время враг нанес авиаудару по этому населенному пункту.
В то же время, произошел артиллерийский обстрел в районах около 10 населенных пунктов, в том числе Марьинка и Побьеда Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 29 июня: Liveuamap
Авдеевка: враждебные сосредоточения совершили неудачные наступательные операции в окрестностях Авдеевки и совершили там авиаудар. Они обстреляли более десяти раз населенных пунктов. В частности, пострадали:
- Бердичи,
- Авдеевка,
- Водяное,
- Карловка,
- Первомайское Донецкой области.
Запорожское и Херсонское направления: российские силы находятся на обороне, а основные усилия сосредотачивают на предотвращении наступления украинских войск. Наносили авиаудары по Левадному и Малой Токмачке Запорожской области. Противник обстрелял около 30 населённых пунктов.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 29 июня: ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска вели контрнаступательные действия, по меньшей мере, на четырех участках фронта.
В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска ведут наступательные действия:
- на Бахмутском направлении,
- вдоль западной Донецко-Восточной Запорожской административной границы,
- на западе Запорожья.
Российские и украинские войска совершили ограниченные наземные атаки к югу от Кременной. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Белогоровки (10 км к югу от Кременной).
Российские войска совершили ограниченные наземные удары вдоль линии Авдеевка-Донецк.
Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи:
- Авдеевки,
- Марьинки (на юго-западной окраине Донецка),
- Победы (32 км к юго-западу от Авдеевки),
- Новомихайловки (36 км юго-западнее Авдеевки).
Российские и украинские войска совершили наземные атаки на западе Донецкой области. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Ровно (10 км юго-западнее Великой Новоселки вдоль границы Донецко-Запорожской области).
Напомним, Организация Объединенных Наций обнародовала новый отчет по террористическим зверствам российских военных. Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ казнила 77 гражданских лиц во время заключения и насильственно задержала 864 украинца.