Онлайн-карти бойових дій в Україні на 30 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 30 липня.

Читайте також:

DeepState

Станом на зараз немає оновлень по картах бойових дій від DeepState. Однак ми одразу оприлюднимо інформацію, коли вона з'явиться. Поки що нагадаємо головні події передової за вчора, 29 липня.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ізюмського Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали кілька населених пунктів Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Надії Луганської області. Завдав авіаційного удару біля Білогорівки Луганської області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі південніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаційних ударів в низці населених пунктів. Так від ворожих артилерійських обстрілів постраждали ще понад 10.

Також, як відомо, ЗСУ звільнили Старомайорське і продовжують контрнаступ на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 27 бойових зіткнень з російськими військами поблизу:

Серебрянського лісництва та Білогорівки на Лиманському напрямку,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнки на Мар'їнському напрямку.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку і просунулися вперед до північно-західної околиці Курдюмівки (11 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Інфографіка: ISW

ЗСУ продовжили контрнаступати на ділянці західного кордону Донецької та східної Запорізької областей і просунулися в цьому напрямку — на північ від Приютного (14 км на південний захід від Великої Новосілки).

Карта бойових дій від ISW. Інфографіка: ISW

Українські війська продовжили контрнаступальну операцію на заході Запорізької області, де також незначно просунулися. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області).

Карта бойових дій від ISW. Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що на південній ділянці фронту росіяни вибудовують потужну оборону, що суттєво ускладнює просування контрнаступу ЗСУ. Окрім цього, Силам оборони не вистачає покращеної тактики ведення бойових дій.

Також ми повідомляли, що за останні кілька днів фахівці зафіксували нарощення активності бойових дій на двох південних напрямках України. Наразі точаться бої на Запоріжжі.