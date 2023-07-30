Онлайн-карты боевых действий в Украине на 30 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 30 июля.

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DeepState

На сегодняшний день нет обновлений по картам боевых действий от DeepState. Однако мы сразу обнародуем информацию, когда она появится. Пока напомним главные события передовой за вчера, 29 июля.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Изюмского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись несколько населенных пунктов Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Надежды Луганской области. Нанес авиационный удар возле Белогоровки Луганской области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районе южнее Клещеевки. Враг нанес авиационные удары в ряде населенных пунктов. Так от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали еще более десяти.

Также, как известно, ВСУ освободили Старомайорское и продолжают контрнаступление на Запорожском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 27 боевых столкновений с российскими войсками поблизости:

Серебрянского лесничества и Белогоровки на Лиманском направлении,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки на Марьинском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия на Бахмутском направлении и продвинулись вперед к северо-западной окраине Курдюмовки (11 км к юго-западу от Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Инфографика: ISW

ВСУ продолжили контрнаступать на участке западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и продвинулись в этом направлении — к северу от Приютного (14 км юго-западнее Великой Новоселки).

Карта боевых действий от ISW. Инфографика: ISW

Украинские войска продлили контрнаступательную операцию на западе Запорожской области, где также незначительно продвинулись. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области).

Карта боевых действий от ISW. Инфографика: ISW

Напомним, что на южном участке фронта россияне выстраивают мощную оборону, что существенно усложняет продвижение контрнаступления ВСУ. Кроме того, Силам обороны не хватает улучшенной тактики ведения боевых действий.

Также мы сообщали, что за последние несколько дней специалисты зафиксировали наращивание активности боевых действий в двух южных направлениях Украины. Сейчас ведутся бои на Запорожье.