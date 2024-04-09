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Американська армія передала ЗСУ конфісковану зброю єменських бойовиків

9 квітня 2024 21:57
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Ілля Рябінін
редактор
Американська армія передала ЗСУ конфісковану зброю єменських бойовиків
Вилучена американською армією зброя для єменських терористів. Фото: Центком ЗС США
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Американські збройні сили передали українським військовим велику партію стрілецької зброї, яку вилучили у єменських бойовиків-хуситів. Як зазначається, зброї вистачить на оснащення піхотної бригади. 

Про це інформує Центральне командування ЗС США

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Американські військові заявили, що зброю вилучили з чотирьох кораблів, які були затримані П'ятим флотом ВМС США у Червоному морі з весни 2021 року до початку 2023 року. Зброю бойовикам надавав Корпус вартових Ісламської революції Ірану, порушуючи резолюцію Радбезу ООН.

Згідно з даними американських військових, до ЗСУ було надіслано:

  • 5000 автоматів Калашникова;
  • 5000 кулеметів ПК та ручних кулеметів Калашникова;
  • 5000 снайперських гвинтівок Драгунова;
  • 5000 гранатометів РПГ-7;
  • пів мільйона боєприпасів та бойових набоїв різного призначення.

Військова допомога Україні — останні новини

Нагадаємо, що уряд Греції планує продати певну кількість старих винищувачів F-16, які підлягають утилізації, проте частину справних машин можуть передати Україні. 

Водночас міністр оборони Естонії Ганно Певкур заявив, що оборонне відомство балтійської країни знайшло ще мільйон боєприпасів і ракет для України, які вже почали готувати для передачі. 

А прем'єрка Латвії Евіка Сіліна заявила, що її країна передає Києву пакет військової допомоги у вигляді багатоцільових безпілотників вартістю у 10 мільйонів євро. 

 

США
Іран
ЗСУ
військова допомога
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війна в Україні
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