Американська армія передала ЗСУ конфісковану зброю єменських бойовиків

Вилучена американською армією зброя для єменських терористів. Фото: Центком ЗС США

Американські збройні сили передали українським військовим велику партію стрілецької зброї, яку вилучили у єменських бойовиків-хуситів. Як зазначається, зброї вистачить на оснащення піхотної бригади.

Про це інформує Центральне командування ЗС США.

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Американські військові заявили, що зброю вилучили з чотирьох кораблів, які були затримані П'ятим флотом ВМС США у Червоному морі з весни 2021 року до початку 2023 року. Зброю бойовикам надавав Корпус вартових Ісламської революції Ірану, порушуючи резолюцію Радбезу ООН.

Згідно з даними американських військових, до ЗСУ було надіслано:

5000 автоматів Калашникова;

5000 кулеметів ПК та ручних кулеметів Калашникова;

5000 снайперських гвинтівок Драгунова;

5000 гранатометів РПГ-7;

пів мільйона боєприпасів та бойових набоїв різного призначення.

Військова допомога Україні — останні новини

Нагадаємо, що уряд Греції планує продати певну кількість старих винищувачів F-16, які підлягають утилізації, проте частину справних машин можуть передати Україні.

Водночас міністр оборони Естонії Ганно Певкур заявив, що оборонне відомство балтійської країни знайшло ще мільйон боєприпасів і ракет для України, які вже почали готувати для передачі.

А прем'єрка Латвії Евіка Сіліна заявила, що її країна передає Києву пакет військової допомоги у вигляді багатоцільових безпілотників вартістю у 10 мільйонів євро.