Американська армія передала ЗСУ конфісковану зброю єменських бойовиків
Американські збройні сили передали українським військовим велику партію стрілецької зброї, яку вилучили у єменських бойовиків-хуситів. Як зазначається, зброї вистачить на оснащення піхотної бригади.
Про це інформує Центральне командування ЗС США.
Армія США передала допомогу для ЗСУ
Американські військові заявили, що зброю вилучили з чотирьох кораблів, які були затримані П'ятим флотом ВМС США у Червоному морі з весни 2021 року до початку 2023 року. Зброю бойовикам надавав Корпус вартових Ісламської революції Ірану, порушуючи резолюцію Радбезу ООН.
Згідно з даними американських військових, до ЗСУ було надіслано:
- 5000 автоматів Калашникова;
- 5000 кулеметів ПК та ручних кулеметів Калашникова;
- 5000 снайперських гвинтівок Драгунова;
- 5000 гранатометів РПГ-7;
- пів мільйона боєприпасів та бойових набоїв різного призначення.
Військова допомога Україні — останні новини
Нагадаємо, що уряд Греції планує продати певну кількість старих винищувачів F-16, які підлягають утилізації, проте частину справних машин можуть передати Україні.
Водночас міністр оборони Естонії Ганно Певкур заявив, що оборонне відомство балтійської країни знайшло ще мільйон боєприпасів і ракет для України, які вже почали готувати для передачі.
А прем'єрка Латвії Евіка Сіліна заявила, що її країна передає Києву пакет військової допомоги у вигляді багатоцільових безпілотників вартістю у 10 мільйонів євро.
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