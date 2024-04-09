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Американская армия передала ВСУ конфискованное оружие йеменских боевиков

9 апреля 2024 21:57
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Илья Рябинин
редактор
Американская армия передала ВСУ конфискованное оружие йеменских боевиков
Изъятое американской армией оружие для йеменских террористов. Фото: Центком ВС США
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Американские вооруженные силы передали украинским военным большую партию стрелкового оружия, изъятую у йеменских боевиков-хуситов. Как отмечается, оружия хватит на оснащение пехотной бригады.

Об этом информирует Центральное командование ВС США.

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Американские военные заявили, что оружие изъяли с четырех кораблей, задержанных Пятым флотом ВМС США в Красном море с весны 2021 года до начала 2023 года. Оружие боевикам предоставлял Корпус стражей Исламской революции Ирана, нарушая резолюцию Совбеза ООН.

Согласно данным американских военных, в ВСУ было отправлено:

  • 5000 автоматов Калашникова;
  • 5000 пулеметов ПК и ручных пулеметов Калашникова;
  • 5000 снайперских винтовок Драгунова;
  • 5000 гранатометов РПГ-7;
  • полмиллиона боеприпасов и боевых патронов разного назначения.

Военная помощь Украине — последние новости

Напомним, что правительство Греции планирует продать определенное количество подлежащих утилизации старых истребителей F-16, однако часть исправных машин могут передать Украине.

В то же время министр обороны Эстонии Анно Певкур заявил, что оборонное ведомство балтийской страны нашло еще миллион боеприпасов и ракет для Украины  которые уже начали готовить для передачи.

А премьер-министр Латвии Эвика Силина объявила, что ее страна передает Киеву пакет военной помощи в виде многоцелевых беспилотников стоимостью 10 миллионов евро.

США
Иран
ВСУ
военная помощь
Украина
армия
война в Украине
Йемен

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