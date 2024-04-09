Американская армия передала ВСУ конфискованное оружие йеменских боевиков
Американские вооруженные силы передали украинским военным большую партию стрелкового оружия, изъятую у йеменских боевиков-хуситов. Как отмечается, оружия хватит на оснащение пехотной бригады.
Об этом информирует Центральное командование ВС США.
Армия США передала помощь для ВСУ
Американские военные заявили, что оружие изъяли с четырех кораблей, задержанных Пятым флотом ВМС США в Красном море с весны 2021 года до начала 2023 года. Оружие боевикам предоставлял Корпус стражей Исламской революции Ирана, нарушая резолюцию Совбеза ООН.
Согласно данным американских военных, в ВСУ было отправлено:
- 5000 автоматов Калашникова;
- 5000 пулеметов ПК и ручных пулеметов Калашникова;
- 5000 снайперских винтовок Драгунова;
- 5000 гранатометов РПГ-7;
- полмиллиона боеприпасов и боевых патронов разного назначения.
Военная помощь Украине — последние новости
Напомним, что правительство Греции планирует продать определенное количество подлежащих утилизации старых истребителей F-16, однако часть исправных машин могут передать Украине.
В то же время министр обороны Эстонии Анно Певкур заявил, что оборонное ведомство балтийской страны нашло еще миллион боеприпасов и ракет для Украины которые уже начали готовить для передачи.
А премьер-министр Латвии Эвика Силина объявила, что ее страна передает Киеву пакет военной помощи в виде многоцелевых беспилотников стоимостью 10 миллионов евро.
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