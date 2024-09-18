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Американская компания показала последствия атаки БпЛА на Торопец — фото

18 сентября 2024 20:44
Валерия Барановская - редактор
Атака на Торопец 18 сентября — Американская компания показала снимки с последствиями
Последствия атаки на склад боеприпасов в Торопце. Фото: Maxar
Валерия Барановская - редактор

В городе Торопец в России украинские беспилотники атаковали склад с боеприпасами. Появились спутниковые фотографии последствий взрывов и пожара.

Об этом сообщил эксперт Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос в соцсети Х в среду, 18 сентября.

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В ночь на 18 сентября в Тверской области России в городе Торопец произошли мощные взрывы на 107-м арсенале ракетно-артиллерийских боеприпасов (ГРАУ) из-за попадания беспилотника. В результате инцидента возник сильный пожар.

Американская компания показала последствия атаки БпЛА на Торопец — фото - фото 1
Атака БпЛА на Торопец. Фото: Maxar

Сообщалось, что в каждом хранилище арсенала могло находиться до 240 тонн боеприпасов. Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны подтвердили факт уничтожения дроном склада с боеприпасами в России.

Американская компания показала последствия атаки БпЛА на Торопец — фото - фото 2
Атакованный склад боеприпасов в России. Фото: Maxar

Компания Maxar поделилась спутниковыми снимками, на которых видны последствия взрывов и пожара на российском складе боеприпасов в Торопце.

"Maxar собрал снимки, на которых видны повреждения от масштабной атаки украинских беспилотников, вызвавшей серию взрывов на складе боеприпасов в Торопце в России, примерно в 240 милях к западу от Москвы", — написал Баррос.

Американская компания показала последствия атаки БпЛА на Торопец — фото - фото 3
Взрывы на складе боеприпасов. Фото: Maxar

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