Американские дроны провалили миссию в Украине — в США обеспокоены поражением

Военные США с дроном Skydio. Фото: Пентагон

Американская компания Skydio отправила сотни своих лучших беспилотников в Украину. В Соединенных Штатах Америки обеспокоены тем, что их дроны провалили задачи.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Читайте также:

Дроны США в Украине

Издание пишет, что большинство малых дронов американских стартапов не смогли проявить себя в бою.

Так, российским средствам радиоэлектронной борьбы удавалось сбивать с курса дроны Skydio, из-за чего они терялись.

"В общем, репутация каждого класса американских беспилотников в Украине заключается в том, что они работают не так хорошо, как другие системы", — сказал гендиректор Skydio Адам Брай.

Поражение развеяло надежды на то, что отметка о прохождении боевых испытаний принесет продажи беспилотников и внимание к ним.

"Это также плохая новость для Пентагона, который нуждается в надежной поставке тысяч малых беспилотных летательных аппаратов", — говорится в материале.

Там отметили, что американские компании до сих пор "не имеют большого присутствия" на первой войне, где БпЛА играют важную роль.

По словам украинских бойцов, которые воюют на передовой и чиновников, американские беспилотники дорогие, неисправные и сложные в ремонте.

Также они хрупкие и неспособны преодолеть российские технологии глушения и отключения GPS.

Эти беспилотники часто не могут летать на заявленные расстояния или нести значительную полезную нагрузку.

Поэтому Украина обратилась к более дешевой продукции китайского производства, чтобы пополнять свой арсенал. Военные используют готовые БпЛА, преимущественно компании SZ DJI Technology.

Ежемесячно Украина тратит около 10 тыс. беспилотников, а в случае покупки дорогих американских дронов — она не могла бы себе позволить такое же количество. Поскольку БпЛА американского производства стоят на десятки тысяч долларов дороже китайских.

Ранее CNN писало, что украинская армия начала использовать беспилотники с искусственным интеллектом для ударов по тыловой военной инфраструктуре России.

Кроме того, 1 апреля Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по поводу производства дронов с украинскими чиновниками и военными.