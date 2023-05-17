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Аналитик назвал новую мишень для России

17 мая 2023 11:19
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Ответная атака: Россия готовится нанести ракетный удар по новым целям
Российские военные готовят к пуску ракету "Кинжал". Фото: РосСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Диктаторские власти России могут использовать искусственно созданные ею самой взрывы на территории РФ как повод для нанесения по Украине "ответного удара". При этом целью этих атак должны стать украинские центры принятия решений.

Такое мнение  в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Россия использует их как своеобразный casus belli. То есть повод для нанесения "зеркального ответа" по украинской территории", — сказал Снегирев.

Причем речь идет, уверен он, о возможности нанесения ударов по так называемым центрам принятия решений.

Ведь, по словам Снегирева, не случайно сам элемент этой ИПСО спецслужб РФ проходит на фоне возможного украинского контрнаступления.

В то же время военный эксперт не исключает, что все эти заявления — очередные "пугалки" Кремля.

"Мы год слышали эти пугалки, но реальных действий со стороны РФ не было. То есть можем говорить, что подобный сценарий может использоваться Россией как элемент военно-политического давления прежде всего на политическое руководство Украины с целью сделать невозможным контрнаступление ВСУ", — не исключил Снегирев.

Что произошло в РФ

Пресс-служба российского диктатора Владимира Путина сообщила, что в ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю. При этом российские военные и спецслужбы якобы сумели подбить два украинских беспилотника.

Из-за повышенной террористической угрозы традиционного приема Путина в Кремле 9 мая этого года не было. Последняя подобная встреча прошла в 2019 году.

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