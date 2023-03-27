Стало відомо, чому кухар путіна конфліктує з шойгу

Міжусобиці потрібні путіну для того, щоб утримувати владу

Конфлікту між так званим "кухарем путіна", власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та генералами армії рф сергієм шойгу та валерієм герасимовим не існує. Це — черговий елемент російської інформаційної спецоперації.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Так званий конфлікт між Міноборони рф і ПВК "Вагнер" — це частина інформаційної операції російських спецслужб", — сказав Снєгирьов.

Насправді, наголосив він, ніякого конфлікту не існує, а ситуація навколо пригожинського "Вагнеру" є частиною цієї спецоперації, яку путін використовує як противагу військовій опозиції, побоюючись змов внутри.

За словами Снєгирьова, одна з ролей Пригожина та його "Вагнера" полягає в тому, щоб не дати армії створити "героїв" навколо російських військовослужбовців.

Дмитро Снєгирьов

Снєгирьов нагадав, що вербуванням зеків у кремлі вирішували суто прагматичне завдання — утилізувати якомога більше специфічного контингенту. Причому, як правило, — з так званих "чорних зон", які перебувають під контролем кримінальних "авторитетів". Серед іншого це робилося для зниження впливу криміналітету на сидельців у місцях позбавлення волі.

Що сталося між Пригожиним і командуванням вс рф

Пригожин продовжує конфліктувати з міноборони росії. У цьому конфлікті програє власник ПВК "Вагнер", а його військова структура повернеться до своїх завдань в Африці та на Близькому Сході.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни припускав, що російська влада, ймовірно, планує зберегти вплив ПВК "Вагнер" у світі. Але з російсько-української війни "вагнерівців" хочуть витіснити.