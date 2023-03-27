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Аналітик пояснив причину конфлікту між Пригожиним і генералами армії рф

27 березня 2023 12:45
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, чому кухар путіна конфліктує з шойгу
Міжусобиці потрібні путіну для того, щоб утримувати владу
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Конфлікту між так званим "кухарем путіна", власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та генералами армії рф сергієм шойгу та валерієм герасимовим не існує. Це — черговий елемент російської інформаційної спецоперації.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"Так званий конфлікт між Міноборони рф і ПВК "Вагнер" — це частина інформаційної операції російських спецслужб", — сказав Снєгирьов. 

Насправді, наголосив він, ніякого конфлікту не існує, а ситуація навколо пригожинського "Вагнеру" є частиною цієї спецоперації, яку путін використовує як противагу військовій опозиції, побоюючись змов внутри.

За словами Снєгирьова, одна з ролей Пригожина та його "Вагнера" полягає в тому, щоб не дати армії створити "героїв" навколо російських військовослужбовців.

Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов

Снєгирьов нагадав, що вербуванням зеків у кремлі вирішували суто прагматичне завдання — утилізувати якомога більше специфічного контингенту. Причому, як правило, — з так званих  "чорних зон", які перебувають під контролем кримінальних "авторитетів". Серед іншого це робилося для зниження впливу криміналітету на сидельців у місцях позбавлення волі.

Що сталося між Пригожиним і командуванням вс рф 

Пригожин продовжує конфліктувати з міноборони росії. У цьому конфлікті програє власник ПВК "Вагнер", а його військова структура повернеться до своїх завдань в Африці та на Близькому Сході.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни припускав, що російська влада, ймовірно, планує зберегти вплив ПВК "Вагнер" у світі. Але з російсько-української війни "вагнерівців" хочуть витіснити.

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