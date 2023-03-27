Стало известно, почему повар путина конфликтует с шойгой.

Аналитик объяснил причину конфликта между Пригожиным и генералами армии рф
Конфликта между так называемым "поваром путина", владельцем ППК "Вагнер" Евгением Пригожиным и генералами армии рф сергеем шойгу и валерией герасимовым не существует. Это очередной элемент российской информационной спецоперации.
Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
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"Так называемый конфликт между Минобороны РФ и ППК "Вагнер" — это часть информационной операции российских спецслужб", — сказал Снегирев.
На самом деле, подчеркнул он, никакого конфликта не существует, а ситуация вокруг пригожинского "Вагнера" является частью этой спецоперации, которую путин использует как противовес военной оппозиции, опасаясь заговоров внутри.
По словам Снегирева, одна из ролей Пригожина и его "Вагнера" состоит в том, чтобы не дать армии создать "героев" вокруг российских военнослужащих.
Снегирев напомнил, что вербовкой зэков в кремле решали сугубо прагматическую задачу — утилизировать как можно больше специфического контингента. Причем, как правило, из так называемых "черных зон", которые находятся под контролем криминальных "авторитетов". Среди прочего это делалось для снижения влияния криминалитета на сидельцев в местах лишения свободы.
Что произошло между Пригожиным и командованием вс рф
Пригожин продолжает конфликтовать с минобороной hоссии. В этом конфликте проиграет владелец ППК "Вагнер", а его военная структура вернется к своим задачам в Африке и на Ближнем Востоке.
Напомним, ранее Институт изучения войны предполагал, что российские власти, вероятно, планируют сохранить влияние ППК "Вагнер" в мире. Но с российско-украинской войны "вагнеровцев" хотят вытеснить.