Россия не заинтересована в содержательных переговорах с Украиной - факты

"Президент" России Владимир Путин. Фото: росСМИ

В Кремле продолжают доказывать, что Россия не заинтересована в содержательных переговорах с Украиной. В стране-агрессоре активно продвигают информационные кампании, направленные на то, чтобы заставить Запад пойти на уступки в сторону РФ по отношению к суверенной территории и народу нашей страны.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны от 26 мая.

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Как известно, глава Госдумы России Вячеслав Володин заявил 26 мая, что президент Украины Владимир Зеленский нарушил конституцию Украины, "отменив" выборы, и "уже не является легитимным лидером страны". Володин выдал, что "Зеленский не имеет права принимать официальные решения, включая объявление мобилизации".

По его словам, Украина "перестала существовать как правовое государство" в 2014 году" и "любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и могут быть обжалованы в будущем". Эти заявления соответствуют давним нарративам Кремля относительно украинского избирательного законодательства и легитимности.

"Президент" России Владимир Путин 24 мая заявил, что украинский парламент и Конституционный суд должны изучить конституцию страны, чтобы "определить законность должностных лиц, которые остаются на своих должностях по истечении их сроков". Однако, согласно украинскому закону, регулирующему военное положение, в котором находится Украина с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году, проведение выборов президента запрещено во время военного положения.

Кремль давно и последовательно продвигает идеи о том, что украинское государство и правительство "потеряли свою легитимность, суверенитет и независимость в результате Евромайдана в 2014 году".

А новое заявление Володина в очередной раз доказывает, что Россия не считает действительными какие-либо соглашения, заключенные с Украиной с 2014 года, и, вероятно, не будет уважать будущие соглашения с нынешним украинским правительством, включая возможные договоренности об окончании войны.

Напомним, сейчас на Западе продолжается публичное обсуждение права Украины использовать предоставленное им оружие для ударов по военным объектам России. Это происходит на фоне попыток страны-агрессора убедить партнеров нашей страны продолжать добровольно наложенные ограничения и расколоть альянс НАТО.

Также мы сообщали, что страна-агрессорка Россия не оставляет попыток захватить Украину. Сейчас оккупанты готовят новое наступление. Недалеко от Харькова уже дислоцируется новая группировка вражеских войск.