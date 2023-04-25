"Аналізують результати своїх дій": Сирський розповів про тактику РФ на війні

Командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: facebook.com/UALandForces

Російські військовослужбовці аналізують результати своїх дій на фронті. Окупанти також роблять висновки та удосконалюють тактику.

Про це розповів командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський для "Інтерфакс-Україна".

Читайте також:

Тактика військових РФ на фронті

Сирський розповів, що в кожній бригаді окупантів, які посилені військовою технікою, є також сформовані окремі штурмові загони "Шторм". Вони призначені для відновлення втрачених позицій на фронті.

Для створення сприятливих умов для ведення штурмових дій ворог активно застосовує танкові та артилерійські підрозділи, наносить потужне вогневе ураження українським військам та руйнує позиції. Після цього переходять в атаку штурмові підрозділи. Вони використовують БпЛА, завдяки яким здійснюють коригування артилерії, а командири груп можуть ефективно управляти підпорядкованим особовим складом.

Бої в міських умовах

Російські окупанти в міських умовах застосовують довготривалі артилерійські обстріли для вогневого впливу на об’єкт атаки. Після цього його штурмує група чисельністю до 10 осіб. Сирський розповів, що бойова техніка застосовується дуже рідко. Зазвичай противник проводить наступ у 3-4 "хвилі". Втрати штурмової групи оперативно поповнюються евакуаційною групою з розподільчих пунктів.

"Командири штурмових груп використовують смартфони зі спеціальним програмним забезпеченням "Alpine Quest GPS", в якій нанесені координати позицій наших вогневих засобів, об’єкти атаки, маршрути висування до них, а також завдання сусідніх підрозділів", — додав Сирський.

Нагадаємо, 24 квітня командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський працює у районах бойових дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. Він розповів, що рішення з організації оборони приймаються на місці.

Також ми писали, Сирський розповів, що російські окупаційні війська, які намагаються захопити Бахмут дуже виснажені. Українські військові можуть цим скористатися, аби перейти у контрнаступ.