"Анализируют результаты своих действий": Сырский рассказал о тактике РФ на войне

Командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский. Фото: facebook.com/UALandForces

Российские военнослужащие анализируют результаты своих действий на фронте. Оккупанты также делают выводы и совершенствуют тактику.

Об этом рассказал командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский для "Интерфакс-Украина".

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Сырский рассказал, что в каждой бригаде оккупантов, усиленных военной техникой, также сформированы отдельные штурмовые отряды "Шторм". Они предназначены для восстановления утраченных позиций на фронте.

Для создания благоприятных условий для штурмовых действий враг активно применяет танковые и артиллерийские подразделения, наносит мощное огненное поражение украинским войскам и разрушает позиции. После этого переходят в атаку штурмовые подразделения. Они используют БпЛА, благодаря которым корректируют артиллерию, а командиры групп могут эффективно управлять подчиненным личным составом.

Бои в городских условиях

Российские оккупанты в городских условиях применяют длительные артиллерийские обстрелы для огневого воздействия на объект атаки. После этого его штурмует группа численностью до 10 человек. Сырский рассказал, что боевая техника применяется очень редко. Обычно противник проводит наступление в 3-4 "волны". Потери штурмовой группы оперативно пополняются эвакуационной группой из распределительных пунктов.

"Командиры штурмовых групп используют смартфоны со специальным программным обеспечением "Alpine Quest GPS", в которой нанесены координаты позиций наших огневых средств, объекты атаки, маршруты выдвижения к ним, а также задачи соседних подразделений", — добавил Сырский.

Напомним, 24 апреля командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский работает в районах боевых действий на Лиманском и Бахмутском направлениях. Он рассказал, что решения по организации обороны принимаются на месте.

Также мы писали, что Сырский рассказал, что российские оккупационные войска, которые пытаются захватить Бахмут очень истощены. Украинские военные могут этим воспользоваться, чтобы перейти в контрнаступление.