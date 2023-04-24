"ЗСУ не лише обороняються": Сирський розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку

Командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: Сухопутні війська України

Сьогодні, 24 квітня, командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський працює у районах бойових дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. Він розповів, що рішення з організації оборони приймаються на місці.

Про це повідомляють Сухопутні війська України.

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Ситуація на Бахмутському напрямку

Наразі ситуацію контролюють бійці ЗСУ.

"На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою. Тривають важкі бої. У декількох приміських населених пунктах Бахмута наступальні дії ворога зазнали невдач", — розповів Сирський.

За його словами, ворог не полишає мету оточити місто Бахмут. Росіяни використовують для цього всі можливі сили та засоби аж до тотальної руйнації міста.

Сирський розповів, що українські бійці здійснюють у місті Донецької області не лише оборону. Вони також активно контратакують.

"Це дає нам можливість протягом декількох місяців стримувати наступ ворога та не збільшувати фронт на цьому напрямку, знищувати його найкращі підрозділи та вигравати час", — додав Сирський.

Олександр Сирський та військовий. Фото: Сухопутні війська України

Олександр Сирський та військові. Фото: Сухопутні війська України

Нагадаємо, ISW повідомило, що російські окупаційні війська спробують повністю захопити Бахмут до початку контрнаступу Сил оборони України. Для цього "вагнерівців" підсилили підрозділами ВДВ.

Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може здати Бахмут, бо його окупація Росією значно розширить фронт. Це відкриє шлях на інші українські міста.