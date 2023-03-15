Андрющенко показал, как выглядит драматический театр в Мариуполе сегодня

Театр до войны

Заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как сегодня выглядит драматический театр в городе. 16 марта прошлого года оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на него.

Фотографии он опубликовал в своем Telegram-канале.

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"Драматический театр сегодня. Накануне годовщины величайшего военного преступления и одновременного убийства сотен гражданских российскими авиабомбами...", — написал Андрющенко.

Как разрушили Мариупольский театр

Российские военные 16 марта сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр в Мариуполе — там в бомбоубежище скрывались от обстрелов сотни мирных жителей города, многие женщины и дети. Перед театром была выведена огромная надпись "ДЕТИ".

Бомбу сбросили с самолета. Известно, что после бомбежки разрушилась центральная часть Драматического театра, а обломками завалило вход в находившееся в здании бомбоубежище.

Напомним, ДБР завершило специальное досудебное расследование в отношении бывшего командира группы инженерного обеспечения из Крыма, который в 2014 году перешел на сторону врага и участвовал в обстреле Мариуполя. Обвинительный акт направлен в суд.

Также мы писали, что после последней военной атаки в Мариуполе захватчики перегруппировались и вывели свои логистические центры и полигоны за пределы города. Город стал опасным для них и был превращен в полосу фронта. Это привело к уменьшению количества военных присутствующих в городе. Тем не менее, ситуация в Мариуполе остается напряженной, захватчики продолжают проводить фильтрацию среди населения.