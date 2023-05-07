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Андрющенко показав вражаючі кадри понівеченого росіянами Маріуполя

7 травня 2023 18:54
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Андрющенко показав вражаючі кадри понівеченого росіянами Маріуполя
Понівечені будинки в тимчасово окупованому Маріуполі. Фото: t.me/mariupolrada
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 7 травня, радник міського голови Маріуполя опублікував жахливі кадри міста. Окупанти продовжують обстрілювати його і зрівнювати із землею.

Про це інформує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Русня продовжує перетворювати місто на пустелю. Хоча темп сповільнився, бо грошей нема. Але, це не заважає не так швидко, але просуватись в заданому напряму руйнування", — написав Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому місті Маріуполь очікується нова проблема з питною водою. Влітку її не вистачить навіть для мінімального забезпечення людей.

Окупанти продовжують масово грабувати місцеве населення Маріуполя. Не зважають навіть і на те, що у квартирах живуть люди.

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