Окупанти знищили банк у Маріуполі, побудований у XIX столітті

Банк, побудований європейським капіталом у 19-му сторіччі у Маріуполі до війни. Фото: місцеві ЗМІ

У Маріуполі окупанти знищили перший банк міста, побудований європейським капіталом у XIX столітті. Росіяни все знищують на своєму шляху.

Про це повідомив заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Перший банк в Маріуполі. Побудований європейським капіталом у XIX сторіччі. У XXI майже знищений росіянами", — сказав Андрющенко.

Він також розповів, що до повномасштабного вторгнення тут була головна бібліотека міста та тільки відремонтований Центр підтримки малого та середнього бізнесу з великим публічним коворкінгом, який, на жаль, не встигли відкрити.

"З даху дуже гарно можна побачити, як "россия ничего не уничтожает, только восстанавливает". Здається, коментарі зайві", — наголосив радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, у Маріуполі відбувається руйнування будинків окупантами з Росії. Понад 1350 будівель було пошкоджено або зруйновано під час блокади, а руйнування продовжуються і після окупації.

Також нещодавно Петро Андрющенко показав кадри, де замість 30 багатоповерхівок у Приморському районі Маріуполя тепер просто "пустеля". Росіяни просто нищать місто.