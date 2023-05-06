Окупанти знищили банк у Маріуполі, побудований у XIX столітті
У Маріуполі окупанти знищили перший банк міста, побудований європейським капіталом у XIX столітті. Росіяни все знищують на своєму шляху.
Про це повідомив заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Як окупанти руйнують Маріуполь
"Перший банк в Маріуполі. Побудований європейським капіталом у XIX сторіччі. У XXI майже знищений росіянами", — сказав Андрющенко.
Він також розповів, що до повномасштабного вторгнення тут була головна бібліотека міста та тільки відремонтований Центр підтримки малого та середнього бізнесу з великим публічним коворкінгом, який, на жаль, не встигли відкрити.
"З даху дуже гарно можна побачити, як "россия ничего не уничтожает, только восстанавливает". Здається, коментарі зайві", — наголосив радник мера Маріуполя.
Нагадаємо, у Маріуполі відбувається руйнування будинків окупантами з Росії. Понад 1350 будівель було пошкоджено або зруйновано під час блокади, а руйнування продовжуються і після окупації.
Також нещодавно Петро Андрющенко показав кадри, де замість 30 багатоповерхівок у Приморському районі Маріуполя тепер просто "пустеля". Росіяни просто нищать місто.