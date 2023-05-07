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Андрющенко показал впечатляющие кадры обстрелянного россиянами Мариуполя

7 мая 2023 18:54
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Андрющенко показал впечатляющие кадры обстрелянного россиянами Мариуполя
Поврежденные дома во временно оккупированном Мариуполе. Фото: t.me/mariupolrada
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 7 мая, советник городского головы Мариуполя опубликовал ужасающие кадры города. Оккупанты продолжают обстреливать его и сравнивать с землей.

Об этом информирует советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Русня продолжает превращать город в пустыню. Хотя темп замедлился, потому что денег нет. Но это не мешает не так быстро, но продвигаться в заданном направлении разрушения", — написал Петр Андрющенко.

Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе ожидается новая проблема с питьевой водой. Летом его не хватит даже для минимального обеспечения людей.

Оккупанты продолжают массово грабить местное население Мариуполя. Не учитывают даже и то, что в квартирах живут люди.

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