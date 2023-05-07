Андрющенко показал впечатляющие кадры обстрелянного россиянами Мариуполя

Поврежденные дома во временно оккупированном Мариуполе. Фото: t.me/mariupolrada

Сегодня, 7 мая, советник городского головы Мариуполя опубликовал ужасающие кадры города. Оккупанты продолжают обстреливать его и сравнивать с землей.

Об этом информирует советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Видео из Мариуполя.

"Русня продолжает превращать город в пустыню. Хотя темп замедлился, потому что денег нет. Но это не мешает не так быстро, но продвигаться в заданном направлении разрушения", — написал Петр Андрющенко.

Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе ожидается новая проблема с питьевой водой. Летом его не хватит даже для минимального обеспечения людей.

Оккупанты продолжают массово грабить местное население Мариуполя. Не учитывают даже и то, что в квартирах живут люди.