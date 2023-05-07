У Маріуполі не вистачить води для людей влітку навіть для мінімального забезпечення

Тимчасово окупований Маріуполь. Фото: t.me/mariupolrada

Тимчасово окуповане місто Маріуполь чекає нова проблема з питною водою. Влітку її не вистачить навіть для мінімального забезпечення людей.

Про це повідомив заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Читайте також:

Проблема з водою в Маріуполі

Андрющенко розповів, що задля розв'язання проблеми російські окупанти вирішили остаточно знищити екологію навколо Маріуполя.

"Справа в тому, що вода надходить з резервного водосховища в Старому Криму, яке наповнюється в першу чергу через потік Кальчика. Того самого, який росіяни перекрили всередині міста та фактично перетворили на болото, замість річки. Тому, з водою біда страшенна. Літом в спеку рівня води не вистачить для водозабезпечення Маріуполя навіть на мінімумі, а перекритий Кальчик не дасть відновитись водосховищу", — повідомив Андрющенко.

За його словами, окупанти нібито знайшли документи проєкту міської ради щодо нового водоводу та вирішили його реалізувати. У них йшлося про водоочисний завод та побудову фактично водозабору з двох водосховищ – Старого Криму та Павлопільського. Андрющенко розповів, що росіяни вирішили поєднати ці водосховища.

"Наче це щось вирішить. Може воно б вирішило, але є нюанс. Павлопільське водосховище має поповнюватись через Кальчик за умови працюючого каналу Сіверського Донця. Який не працює (чому власне нема води в Донецьку)", — наголосив Андрющенко.

Він повідомив, що якщо окупанти це зроблять, то просто вб’ють одночасно два водосховища та всю флору навколо міста остаточно.

Андрющенко опублікував мапу та показав, як окупанти бачать реалізацію проєкту.

Проєкт, який хочуть реалізувати окупанти в Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime

Нагадаємо, окупанти продовжують масово грабувати місцеве населення Маріуполя. Не зважають навіть і на те, що в квартирах живуть люди.

Також ми писали, що у Маріуполі окупанти знищили перший банк міста, побудований європейським капіталом у XIX столітті. Росіяни все знищують на своєму шляху.