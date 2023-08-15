Андрющенко рассказал, как оккупанты планируют "защищаться" во время наступления ВСУ в Мариуполе

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Фото: скриншот

Во временно оккупированном Мариуполе оккупанты готовятся к тому, чтобы "защищаться" во время контрнаступления ВСУ, окопываясь и строя оборонительные укрепления. Однако отступая, россияне собираются уничтожать город, чтобы не дать украинским защитникам закрепиться во время уличных боев.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона.

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По словам Андрющенко, россияне строят достаточно мощную оборону во временно оккупированном Мариуполе. Кроме того, они постоянно тренируются в местах, где окопались.

"Настоящая подготовка российских войск к обороне Мариуполя действительно мощная. Например, по всему периметру, за исключением Новоазовского направления в сторону России, они окопались достаточно мощно. Есть укрепления внутри города — это в основном мосты и места, где наиболее вероятно форсирование рек Кальчик и Кальмиус", — говорит Андрющенко.

По имеющейся информации, оккупанты собираются уничтожать "квартал за кварталом" во время своего отступления с целью не допустить закрепиться ВСУ во время уличных боев.

Напомним, что после освобождения от российских оккупантов Мариуполь нужно будет отстраивать "с нуля". Россия под видом "восстановления" продолжает лишь разрушать город.

Добавим, ранее российские оккупанты начали очередную волну выселения жителей Мариуполя. В этот раз в Приморском районе города.