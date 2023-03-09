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Армія рф атакувала Київ ракетами "Кинджал", — КМВА

9 березня 2023 09:03
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
У КМВА розповіли про наслідки ракетної атаки рф
У столиці тривога була майже сім годин
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Сьогодні, 9 березня, російські окупаційні завдали масованого ракетного удару по Україні. Під час атаки загарбники випустили практично усі типи свого повітряного озброєння — від "Шахедів" до крилатих ракет.

Про це розповіли у Київській міській військовій адміністрації

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Наслідки атаки на столицю

У КМВА зазначають, що завдяки роботі ППО, ударів крилатими ракетами та БпЛА по столиці не допущено. Однак аеробалістична ракета типу "Кинджал" влучила в обʼєкт інфраструктури.

"Усі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває. В столиці задіяні часткові екстрені відключення електроенергії", — повідомляють в адміністрації.

Відомо, що у Святошинському районі Києва уламками ракети поранено дві людини. Також рештки ракети пошкодили автомобілі. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що одна з російських ракет впала у житловій зоні на Львівщині. Внаслідок чого загинули четверо цивільних, які перебували у себе вдома. Завали ще розбирають, під ними можуть бути інші люди. 

Окрім того, через атаку рф по Житомиру все місто залишилося без води і частково без електроенергії. На щастя, постраждалих немає.

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