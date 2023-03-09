У КМВА розповіли про наслідки ракетної атаки рф

Армія рф атакувала Київ ракетами "Кинджал", — КМВА
Сьогодні, 9 березня, російські окупаційні завдали масованого ракетного удару по Україні. Під час атаки загарбники випустили практично усі типи свого повітряного озброєння — від "Шахедів" до крилатих ракет.
Про це розповіли у Київській міській військовій адміністрації.
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Наслідки атаки на столицю
У КМВА зазначають, що завдяки роботі ППО, ударів крилатими ракетами та БпЛА по столиці не допущено. Однак аеробалістична ракета типу "Кинджал" влучила в обʼєкт інфраструктури.
"Усі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває. В столиці задіяні часткові екстрені відключення електроенергії", — повідомляють в адміністрації.
Відомо, що у Святошинському районі Києва уламками ракети поранено дві людини. Також рештки ракети пошкодили автомобілі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що одна з російських ракет впала у житловій зоні на Львівщині. Внаслідок чого загинули четверо цивільних, які перебували у себе вдома. Завали ще розбирають, під ними можуть бути інші люди.
Окрім того, через атаку рф по Житомиру все місто залишилося без води і частково без електроенергії. На щастя, постраждалих немає.