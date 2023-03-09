У КМВА розповіли про наслідки ракетної атаки рф

У столиці тривога була майже сім годин

Сьогодні, 9 березня, російські окупаційні завдали масованого ракетного удару по Україні. Під час атаки загарбники випустили практично усі типи свого повітряного озброєння — від "Шахедів" до крилатих ракет.

Про це розповіли у Київській міській військовій адміністрації.

Наслідки атаки на столицю

У КМВА зазначають, що завдяки роботі ППО, ударів крилатими ракетами та БпЛА по столиці не допущено. Однак аеробалістична ракета типу "Кинджал" влучила в обʼєкт інфраструктури.

"Усі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває. В столиці задіяні часткові екстрені відключення електроенергії", — повідомляють в адміністрації.

Відомо, що у Святошинському районі Києва уламками ракети поранено дві людини. Також рештки ракети пошкодили автомобілі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що одна з російських ракет впала у житловій зоні на Львівщині. Внаслідок чого загинули четверо цивільних, які перебували у себе вдома. Завали ще розбирають, під ними можуть бути інші люди.

Окрім того, через атаку рф по Житомиру все місто залишилося без води і частково без електроенергії. На щастя, постраждалих немає.