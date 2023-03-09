В КМВА рассказали о последствиях ракетной атаки рф

В столице тревога была почти семь часов

Сегодня, 9 марта, российские оккупационные нанесли массированный ракетный удар по Украине. Во время атаки захватчики выпустили практически все типы своего воздушного вооружения — от "Шахедов" до крылатых ракет.

Об этом рассказали в Киевской городской военной администрации.

Последствия атаки на столицу

В КМВА отмечают, что благодаря работе ПВО, удары крылатыми ракетами и БпЛА по столице не допущены. Однако аэробаллистическая ракета типа "Кинжал" попала в объект инфраструктуры.

"Все службы работают на месте. Ликвидация последствий продолжается. В столице задействованы частичные экстренные отключения электроэнергии", — сообщают в администрации.

Известно, что в Святошинском районе Киева обломками ракеты ранены два человека. Также останки ракеты повредили автомобили.

Напомним, ранее мы писали, что одна из российских ракет упала в жилой зоне во Львовской области. В результате чего погибли четверо находившихся у себя дома гражданских. Завалы еще разбирают, под ними могут находиться другие люди.

Кроме того, из-за атаки рф по Житомиру весь город остался без воды и частично без электроэнергии. К счастью, пострадавших нет.