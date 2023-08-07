Армія РФ намагалася атакувати авто ССО під час перевезення пораненого: відео
На Запорізькому напрямку російські війська намагалися атакувати автомобіль ССО під час перевезення пораненого. Водночас окупантам не вдалося зірвати евакуацію.
Про це повідомляє пресслужба ССО.
РФ намагалася атакувати авто ССО
Повідомляється, що під час евакуації українського воїна ворожий дрон, контрольований російськими силами, атакував транспортний засіб українських воїнів.
"Під час операції з евакуації пораненого товариша, дрон FPV противника намагався атакувати автомобіль наших оперативників", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що на Запорізькому напрямку на захід від села Чистопілля ЗСУ завдали удару по російському БМ-21 "Град". Окупанти продовжують втрачати свою військову техніку.
Також ми повідомляли, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як військові знищують розвідувальні станції російських окупантів у Бахмуті Донецької області.