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Армія РФ намагалася атакувати авто ССО під час перевезення пораненого: відео

7 серпня 2023 18:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Армія РФ намагалася атакувати авто ССО під час перевезення пораненого: відео
Бійці ССО рятують пораненого. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Запорізькому напрямку російські війська намагалися атакувати автомобіль ССО під час перевезення пораненого. Водночас окупантам не вдалося зірвати евакуацію.

Про це повідомляє пресслужба ССО.

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РФ намагалася атакувати авто ССО

Повідомляється, що під час евакуації українського воїна ворожий дрон, контрольований російськими силами, атакував транспортний засіб українських воїнів.

"Під час операції з евакуації пораненого товариша, дрон FPV противника намагався атакувати автомобіль наших оперативників", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Запорізькому напрямку на захід від села Чистопілля ЗСУ завдали удару по російському БМ-21 "Град". Окупанти продовжують втрачати свою військову техніку.

Також ми повідомляли, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як військові знищують розвідувальні станції російських окупантів у Бахмуті Донецької області.

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