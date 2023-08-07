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Армия РФ пыталась атаковать авто ССО во время перевозки раненого: видео

7 августа 2023 18:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Армия РФ пыталась атаковать авто ССО во время перевозки раненого: видео
Бойцы ССО спасают раненого. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На Запорожском направлении российские войска пытались атаковать автомобиль ССО во время перевозки раненого. В то же время, оккупантам не удалось сорвать эвакуацию.

Об этом сообщает пресс-служба ССО.

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Сообщается, что в ходе эвакуации украинского воина, вражеский дрон, контролируемый российскими силами, атаковал транспортное средство украинских воинов.

"Во время операции по эвакуации раненого товарища, дрон FPV противника пытался атаковать автомобиль наших оперативников", — говорится в сообщении.

Напомним, что на Запорожском направлении к западу от села Чистополье ВСУ нанесли удар по российскому БМ-21 "Град". Оккупанты продолжают терять свою военную технику.

Также мы сообщали, что командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал, как военные уничтожают разведывательные станции российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области.

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