Армия РФ пыталась атаковать авто ССО во время перевозки раненого: видео

Бойцы ССО спасают раненого. Фото: скриншот

На Запорожском направлении российские войска пытались атаковать автомобиль ССО во время перевозки раненого. В то же время, оккупантам не удалось сорвать эвакуацию.

Об этом сообщает пресс-служба ССО.

Читайте также:

РФ пыталась атаковать авто ССО

Сообщается, что в ходе эвакуации украинского воина, вражеский дрон, контролируемый российскими силами, атаковал транспортное средство украинских воинов.

"Во время операции по эвакуации раненого товарища, дрон FPV противника пытался атаковать автомобиль наших оперативников", — говорится в сообщении.

Напомним, что на Запорожском направлении к западу от села Чистополье ВСУ нанесли удар по российскому БМ-21 "Град". Оккупанты продолжают терять свою военную технику.

Также мы сообщали, что командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал, как военные уничтожают разведывательные станции российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области.