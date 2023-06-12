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Стало известно, кого россияне перебросили из-под Херсона в Запорожье

12 июня 2023 10:12
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Россияне существенно усилили Запорожский фронт
Россияне перебрасывают техникой личный состав. Фото: РосСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские оккупанты перебросили на Запорожское напрявление ряд спецподразделений, которые были задействованы во второй линии обороны врага под Херсоном. Данная передислокация может серьезно усилить группировку агрессора.

Об этом в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Действительно, есть информация о перемещениях с оккупированных территорий Херсонской области военных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации непосредственно на Запорожское направление", — сказал Снегирев.

В частности, отметил он, на Запорожское направление в район Орехова переброшены подразделения 22-й и 45-й бригады спецназначения плюс — подразделения 291-го мотострелкового полка.

По словам Снегирева, такая передислокация значительно усилит российскую группировку под Запорожьем. Поскольку это — специальные подразделения и подразделения воздушно-десантных войск, береговая оборона. Они были сосредоточены непосредственно на второй линии обороны до подрыва Каховской ГЭС.

"Такое течение событий еще раз свидетельствует о том, что катастрофа на Каховской ГЭС была в первую очередь выгодна именно Российской Федерации. Ведь разлив Днепра крайне усложняет там проведение любой десантной операции, если таковая планировалась", — отметил военный эксперт.

Что происходит на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, украинские защитники в течение 11 июня шесть раз ударили по россиянам. В частности ВСУ поразили два вражеских артиллерийских подразделения.

Добавим, что 11 июня украинские бойцы уволили населенный пункт Благодатное (Бахмутский район, Донецкая область). Над поселком уже развевается украинский флаг.

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