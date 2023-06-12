Россияне существенно усилили Запорожский фронт

Россияне перебрасывают техникой личный состав. Фото: РосСМИ

Российские оккупанты перебросили на Запорожское напрявление ряд спецподразделений, которые были задействованы во второй линии обороны врага под Херсоном. Данная передислокация может серьезно усилить группировку агрессора.

Об этом в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Действительно, есть информация о перемещениях с оккупированных территорий Херсонской области военных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации непосредственно на Запорожское направление", — сказал Снегирев.

В частности, отметил он, на Запорожское направление в район Орехова переброшены подразделения 22-й и 45-й бригады спецназначения плюс — подразделения 291-го мотострелкового полка.

По словам Снегирева, такая передислокация значительно усилит российскую группировку под Запорожьем. Поскольку это — специальные подразделения и подразделения воздушно-десантных войск, береговая оборона. Они были сосредоточены непосредственно на второй линии обороны до подрыва Каховской ГЭС.

"Такое течение событий еще раз свидетельствует о том, что катастрофа на Каховской ГЭС была в первую очередь выгодна именно Российской Федерации. Ведь разлив Днепра крайне усложняет там проведение любой десантной операции, если таковая планировалась", — отметил военный эксперт.

Что происходит на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, украинские защитники в течение 11 июня шесть раз ударили по россиянам. В частности ВСУ поразили два вражеских артиллерийских подразделения.

Добавим, что 11 июня украинские бойцы уволили населенный пункт Благодатное (Бахмутский район, Донецкая область). Над поселком уже развевается украинский флаг.