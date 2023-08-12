Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Армія РФ послабила оборону у Херсонській області, — британська розвідка arrow

Армія РФ послабила оборону у Херсонській області, — британська розвідка

12 серпня 2023 11:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Армія РФ послабила оборону у Херсонській області, — британська розвідка
Російські окупанти. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські війська, ймовірно, могли послабити свою оборону біля східного берега Дніпра на Херсонщині. Підрозділи десантно-штурмових військ РФ, можливо, передислокувалися до спірного напрямку в Запорізькій області.

Про це пише пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Читайте також:

Переміщення військ РФ

У британській розвідці кажуть, що армія РФ могла перемістити свої підрозділи з Херсонської області на Оріхівський напрямок, що в Запорізькій області.

Відомо, що з червня 2023 року окупанти саме там ведуть бойові дії проти українських військових.

Послаблення оборони окупантів

"Звіти свідчать про те, що 70-й і 71-й мотострілецькі полки зіткнулися з особливо інтенсивним виснаженням і важкими боями на передовій. Існує реальна ймовірність того, що прибуття ВДВ нарешті дозволить частинам цих полків витягнутися для відпочинку та відновлення. Однак передислокація, швидше за все, зробить оборону Росії біля східного берега Дніпра слабшою, де її дедалі більше турбують нальоти українських десантних сил", — додали у повідомленні. 

Останнє оновлення розвідки Міністерства оборони США щодо ситуації в Україні – 12 серпня 2023 р. Будь ласка, прочитайте тему нижче, щоб отримати повний текст зображення.
Зведення британської розвідки

Успіхи ЗСУ

За минулу добу ЗСУ значно просунулися в західній частині Запорізької області й потрапили на північну околицю населеного пункту Роботине. Внаслідок чого армія РФ вимушена перемістити свої війська в цьому районі, через це їхній захист, ймовірно, послабиться.

Нагадаємо, громадяни Російської Федерації обговорили можливості ухилення населення від мобілізації. Вони також поговорили про загиблих військовослужбовців та обстріли позицій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз