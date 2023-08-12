Армія РФ послабила оборону у Херсонській області, — британська розвідка

Російські окупанти. Фото: Reuters

Російські війська, ймовірно, могли послабити свою оборону біля східного берега Дніпра на Херсонщині. Підрозділи десантно-штурмових військ РФ, можливо, передислокувалися до спірного напрямку в Запорізькій області.

Про це пише пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

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Переміщення військ РФ

У британській розвідці кажуть, що армія РФ могла перемістити свої підрозділи з Херсонської області на Оріхівський напрямок, що в Запорізькій області.

Відомо, що з червня 2023 року окупанти саме там ведуть бойові дії проти українських військових.

Послаблення оборони окупантів

"Звіти свідчать про те, що 70-й і 71-й мотострілецькі полки зіткнулися з особливо інтенсивним виснаженням і важкими боями на передовій. Існує реальна ймовірність того, що прибуття ВДВ нарешті дозволить частинам цих полків витягнутися для відпочинку та відновлення. Однак передислокація, швидше за все, зробить оборону Росії біля східного берега Дніпра слабшою, де її дедалі більше турбують нальоти українських десантних сил", — додали у повідомленні.

Зведення британської розвідки

Успіхи ЗСУ

За минулу добу ЗСУ значно просунулися в західній частині Запорізької області й потрапили на північну околицю населеного пункту Роботине. Внаслідок чого армія РФ вимушена перемістити свої війська в цьому районі, через це їхній захист, ймовірно, послабиться.

Нагадаємо, громадяни Російської Федерації обговорили можливості ухилення населення від мобілізації. Вони також поговорили про загиблих військовослужбовців та обстріли позицій.