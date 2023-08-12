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Армия РФ ослабила оборону в Херсонской области, — британская разведка

12 августа 2023 11:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Армия РФ ослабила оборону в Херсонской области, — британская разведка
Российские оккупанты. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские войска, вероятно, могли ослабить свою оборону у восточного берега Днепра Херсонской области. Подразделения десантно-штурмовых войск РФ, возможно, передислоцировались в спорное направление в Запорожской области.

Об этом пишет пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

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Перемещение войск РФ

В британской разведке говорят, что армия РФ могла переместить свои подразделения из Херсонской области на Ореховское направление в Запорожской области.

Известно, что с июня 2023 оккупанты именно там ведут боевые действия против украинских военных.

Ослабление обороны оккупантов

"Отчеты свидетельствуют о том, что 70-й и 71-й мотострелковые полки столкнулись с особенно интенсивным истощением и тяжелыми боями на передовой. Существует реальная вероятность того, что прибытие ВДВ наконец позволит частям этих полков вытянуться для отдыха и восстановления. Однако передислокация, скорее всего, сделает оборону России у восточного берега Днепра слабее, где ее все больше беспокоят налеты украинских десантных сил", — добавили в сообщении.

Последнее обновление разведки Министерства обороны США по ситуации в Украине – 12 августа 2023 г. Пожалуйста, прочтите тему ниже, чтобы получить полный текст изображения.
Строительство британской разведки

Успехи ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ значительно продвинулись в западной части Запорожской области и попали на северную окраину населенного пункта Работино. В результате чего армия РФ вынуждена переместить свои войска в этом районе, поэтому их защита, вероятно, станет слабее.

Напомним, граждане Российской Федерации обсудили возможность уклонения населения от мобилизации. Они также поговорили о погибших военнослужащих и обстрелах позиций.

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