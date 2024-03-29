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Армія РФ вдарила по енергоінфраструктурі Черкаської області — деталі від ОВА

29 березня 2024 08:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Армія РФ вдарила по енергоінфраструктурі Черкаської області — деталі від ОВА
Пошкоджений енергооб'єкт. Фото архівне: t.me/Ukrenergo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Армія Росії практично всю ніч, 29 березня, тероризувала Черкаську область. Зафіксовано влучання по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram у п'ятницю, 29 березня.

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Табурець зазначив, що люди не постраждали.

"За попередньою інформацією, сили ППО мінуснули шість "шахедів" противника над областю. Через падіння уламків зазнало руйнацій нежитлове приміщення, також повибивало вікна у приватному домогосподарстві", — розповів він.

Крім того, українські військові збили крилату ракету на Уманщині. 

Табурець наголосив, що є і ракетні влучання по об'єкту енергоінфраструктури. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків.

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Допис Табурця. Фото: скриншот

Нагадаємо, під час масованої комбінованої атаки окупанти вкотре вдарили по енергетичних об'єктах України. Наразі у двох областях країни діють відключення світла.

Також міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що російські окупанти знову влаштували терор проти нашої енергетики. Під ударом опинилися об'єкти у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях. 

війна
електроенергія
обстріли
Черкаська область
електропостачання
окупанти
ППО

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