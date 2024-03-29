Армія РФ вдарила по енергоінфраструктурі Черкаської області — деталі від ОВА

Пошкоджений енергооб'єкт. Фото архівне: t.me/Ukrenergo

Армія Росії практично всю ніч, 29 березня, тероризувала Черкаську область. Зафіксовано влучання по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram у п'ятницю, 29 березня.

Читайте також:

Обстріл Черкаської області

Табурець зазначив, що люди не постраждали.

"За попередньою інформацією, сили ППО мінуснули шість "шахедів" противника над областю. Через падіння уламків зазнало руйнацій нежитлове приміщення, також повибивало вікна у приватному домогосподарстві", — розповів він.

Крім того, українські військові збили крилату ракету на Уманщині.

Табурець наголосив, що є і ракетні влучання по об'єкту енергоінфраструктури. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків.

Допис Табурця. Фото: скриншот

Нагадаємо, під час масованої комбінованої атаки окупанти вкотре вдарили по енергетичних об'єктах України. Наразі у двох областях країни діють відключення світла.

Також міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що російські окупанти знову влаштували терор проти нашої енергетики. Під ударом опинилися об'єкти у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях.