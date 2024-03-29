Армия РФ ударила по энергоинфраструктуре Черкасской области — детали от ОВА

Поврежденный энергообъект. Фото архивное: t.me/Ukrenergo

Армия России практически всю ночь, 29 марта, терроризировала Черкасскую область. Зафиксировано попадание по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram в пятницу, 29 марта.

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Табурец отметил, что люди не пострадали.

"По предварительной информации, силы ПВО минусовали шесть "шахедов" противника над областью. Из-за падения обломков подверглось разрушениям нежилое помещение, также выбило окна в частном домохозяйстве", — рассказал он.

Кроме того, украинские военные сбили крылатую ракету на Уманщине.

Табурец подчеркнул, что есть и ракетные попадания по объекту энергоинфраструктуры. Все службы работают над ликвидацией последствий.

Пост Табурца. Фото: скриншот

Напомним, во время массированной комбинированной атаки оккупанты в очередной раз ударили по энергетическим объектам Украины. В настоящее время в двух областях страны действуют отключения света.

Также министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что российские оккупанты снова устроили террор против нашей энергетики. Под ударом оказались объекты в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.