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Армия РФ ударила по энергоинфраструктуре Черкасской области — детали от ОВА

29 марта 2024 08:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Армия РФ ударила по энергоинфраструктуре Черкасской области — детали от ОВА
Поврежденный энергообъект. Фото архивное: t.me/Ukrenergo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Армия России практически всю ночь, 29 марта, терроризировала Черкасскую область. Зафиксировано попадание по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram в пятницу, 29 марта.

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Табурец отметил, что люди не пострадали.

"По предварительной информации, силы ПВО минусовали шесть "шахедов" противника над областью. Из-за падения обломков подверглось разрушениям нежилое помещение, также выбило окна в частном домохозяйстве", — рассказал он.

Кроме того, украинские военные сбили крылатую ракету на Уманщине. 

Табурец подчеркнул, что есть и ракетные попадания по объекту энергоинфраструктуры. Все службы работают над ликвидацией последствий.

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Пост Табурца. Фото: скриншот

Напомним, во время массированной комбинированной атаки оккупанты в очередной раз ударили по энергетическим объектам Украины. В настоящее время в двух областях страны действуют отключения света.

Также министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что российские оккупанты снова устроили террор против нашей энергетики. Под ударом оказались объекты в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.

война
электроэнергия
обстрелы
Черкасская область
электроснабжение
оккупанты
ПВО

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