Армия РФ ударила по энергоинфраструктуре Черкасской области — детали от ОВА
Армия России практически всю ночь, 29 марта, терроризировала Черкасскую область. Зафиксировано попадание по энергетической инфраструктуре.
Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram в пятницу, 29 марта.
Обстрел Черкасской области
Табурец отметил, что люди не пострадали.
"По предварительной информации, силы ПВО минусовали шесть "шахедов" противника над областью. Из-за падения обломков подверглось разрушениям нежилое помещение, также выбило окна в частном домохозяйстве", — рассказал он.
Кроме того, украинские военные сбили крылатую ракету на Уманщине.
Табурец подчеркнул, что есть и ракетные попадания по объекту энергоинфраструктуры. Все службы работают над ликвидацией последствий.
Напомним, во время массированной комбинированной атаки оккупанты в очередной раз ударили по энергетическим объектам Украины. В настоящее время в двух областях страны действуют отключения света.
Также министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что российские оккупанты снова устроили террор против нашей энергетики. Под ударом оказались объекты в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.
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