Битва за Часів Яр — армія Росії зайшла на околиці міста

Російські солдати в зруйнованому будинку Часового Яра. Фото: скриншот

Армія Росії могла увійти до околиць Часового Яру Донецької області. В ЗСУ вважають, що ворожі загони могли перебувати вже тиждень.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в українській армії, у неділю, 9 червня.

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Співрозмовник видання прокоментував відео з Telegram-каналу "Бахмутський демон", на якому було зафіксовано переміщення російських солдатів між укриттями. За його словами, ворог активно використовує термобаричні РСЗВ "Сонцепьок", які прикриває авіація.

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"За минулий тиждень було понад півтори тисячі різного роду обстрілів, від північної до південної частини передмістя Часового Яру". Багато позицій знищується "Сонцепьоком" та КАБами, щоб забезпечити логістику по трасі від Бахмута до Часового Яру через Хромове", — каже військовий, та додає, що просувається ворог під прикриттям FPV-дронів.

Водночас він наголосив, що центр міста контролюють ЗСУ.

Ситуація в Часовому Яру — останні новини

Нагадаємо, раніше під Часовим Яром безвісти зник журналіст агенції "Українські новини" Олександр Петраковський.

Водночас речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявляв, що росіяни посилили штурми міста, з разовими втратами у 50-60 солдатів.

Проте в лавах російської армії зростають скарги на колосальні втрати серед особового складу внаслідок невдалих штурмів міста, коли не допомагають навіть підкріплення.