Битва во времена Яр - армия России зашла на окраины города

Российские солдаты в разрушенном доме Часового Яра. Фото: скриншот

Армия России могла войти в окрестности Часового Яра Донецкой области. В ВСУ считают, что вражеские отряды могли находиться уже неделю.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в украинской армии, в воскресенье, 9 июня.

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Собеседник издания прокомментировал видео с Telegram-канала "Бахмутский демон", на котором было зафиксировано перемещение российских солдат между укрытиями. По его словам, враг активно использует термобарические РСЗО "Солнцепек", которые прикрывает авиация.

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"За прошедшую неделю было более полутора тысяч разного рода обстрелов, от северной до южной части пригорода Часового Яра". Многие позиции уничтожаются "Солнцепеком" и КАБами, чтобы обеспечить логистику по трассе от Бахмута до Часового Яра через Хромовое", — говорит военный, и добавляет, что продвижение враг проводит под прикрытием FPV-дронов.

В то же время он отметил, что центр города контролируют ВСУ.

Ситуация в Часовом Яре — последние новости

Напомним, ранее под Часовым Яром без вести пропал журналист агентства "Украинские новости" Александр Петраковский.

В то же время пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявлял, что россияне усилили штурмы города с разовыми потерями в 50-60 солдат.

Однако в рядах российской армии растут жалобы на колоссальные потери среди личного состава в результате неудачных штурмов города, когда не помогают даже подкрепления.