Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Армия России неделю пытается прорваться в Часов Яр — в ВСУ объяснили ситуацию arrow

Армия России неделю пытается прорваться в Часов Яр — в ВСУ объяснили ситуацию

9 июня 2024 15:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Битва во времена Яр - армия России зашла на окраины города
Российские солдаты в разрушенном доме Часового Яра. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия России могла войти в окрестности Часового Яра Донецкой области. В ВСУ считают, что вражеские отряды могли находиться уже неделю.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в украинской армии, в воскресенье, 9 июня.

Читайте также:

Россияне вошли в Часов Яр

Собеседник издания прокомментировал видео с Telegram-канала "Бахмутский демон", на котором было зафиксировано перемещение российских солдат между укрытиями. По его словам, враг активно использует термобарические РСЗО "Солнцепек", которые прикрывает авиация.

ВНИМАНИЕ! В описании к видео присутствует нецензурная лексика 18+

"За прошедшую неделю было более полутора тысяч разного рода обстрелов, от северной до южной части пригорода Часового Яра". Многие позиции уничтожаются "Солнцепеком" и КАБами, чтобы обеспечить логистику по трассе от Бахмута до Часового Яра через Хромовое", — говорит военный, и добавляет, что продвижение враг проводит под прикрытием FPV-дронов.

В то же время он отметил, что центр города контролируют ВСУ.

Ситуация в Часовом Яре — последние новости

Напомним, ранее под Часовым Яром без вести пропал журналист агентства "Украинские новости" Александр Петраковский.

В то же время пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявлял, что россияне усилили штурмы города с разовыми потерями в 50-60 солдат.

Однако в рядах российской армии растут жалобы на колоссальные потери среди личного состава в результате неудачных штурмов города, когда не помогают даже подкрепления.

Украина
Донецкая область
российские войска
Часов Яр
война в Украине
ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку